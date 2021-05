El sexto sentido

Se dice que las mamás tienen un sexto sentido que las orienta hacia la protección de sus hijos. Es nuestra “hada madrina” invisible, confiesan algunas. Un “ángel guardián”, una “voz interior” que nos suena dentro y que se incrementa la primera vez que vemos y sentimos a nuestros hijos.

En el caso de mi mamá, esto es una completísima realidad. Lo he vivido cientos de veces. “Deje de estar comprando tantos discos”, me dijo una vez, siendo ya un muchacho de bigote retorcido. “Después le hará falta ese dinero y se terminará jalando los pelos de la cabeza”. Dicho y hecho. Me terminé jalando los pelos de la cabeza porque no quise escuchar.

Ahora comprendo que mi mamá podía ver un panorama más amplio del que yo miraba en esa oportunidad. Yo solo advertía el presente.

Ella, el presente y el futuro. Y mi futuro en esa área no pintaba bien, por eso mi mamá salió a mi encuentro luego de que su sexto sentido se lo expusiera. Ella me estaba protegiendo de la debacle, me estaba resguardando, poniéndome sus consejos encima, rodeándome con ellos.

¿A qué conclusión llegamos? Que no hay que abandonar la enseñanza de la madre. Como dice la Biblia, sus instrucciones, sus consejos, sus correcciones serán para nosotros como un bello adorno: como un collar o una corona (Proverbios 1:8-9 DHH).

En otras palabras: cuando su sexto sentido se active, pongámosle cuidado. Este se pone en funcionamiento para nuestro bien, no para amargarnos o hacernos la vida aburrida. “Papá, creo que mamá tiene superpoderes”, le dijo su hijo de aproximadamente cinco años. “¿Sabes qué? Yo también lo creo”.

“No, en serio. ¡Siempre sabe lo que voy a hacer y adivina lo que estoy pensando!”. De ahí que la Biblia la llame “mujer virtuosa”. Tenerla en casa es como tener una joya muy valiosa. Por eso nosotros felicitamos a todas las madres hondureñas. Y les decimos: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas” (Proverbios 31:10, 28-29).