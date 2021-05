¿Qué le falta al joven de hoy?

Estando en Colombia, en el municipio de Rionegro, mientras visitaba una familia se me acercó un joven universitario de la carrera de Administración de Empresas y me preguntaba: Padre, ¿por qué es tan difícil la vida? ¿Cómo hace uno para llenar ese vacío que constantemente tiene uno en el interior? Padre, sabes, lo más duro es sentir que nada lo llena, por ejemplo, tengo mi novia, en general la relación es estable; claro que hay momentos en los que discutimos, como toda pareja. Si usted observa, en mi casa no me falta nada, tengo unos buenos padres y no me explico por qué tengo días tristes, aburridos, en los cuales no me provoca hacer nada.

Entonces le pregunté: Juan, y ¿tienes amigos?, ¿compartes con tus amigos? Entonces dijo: Pues claro, padre, los fines de semana salgo con ellos a divertirme. No le puedo mentir que entro a discotecas, allí tomamos un poco de licor. Obviamente, mis papás no lo saben, pero, sinceramente, al otro día la aburrición y la soledad es como si se agudizara. ¿Por qué, padre?, ¿qué es lo que me falta?, ¿o es que esa es la vida?

Así como este joven hay muchos hondureños y personas en el mundo que están viviendo la misma situación. No importa si están en el colegio, universidad o si están ejerciendo su carrera o tal vez ya tienen un proyecto de vida. Lamentablemente aun teniendo todas esas cosas, nada, nada logra saciar su corazón. Y sé que la mayoría de ustedes, igual que el joven de la historia, se estará preguntando: ¿por qué?, ¿por qué no podemos tener esa felicidad y por el contrario experimentamos un gran vacío en el corazón?

La respuesta es sencilla, es la misma que aquel día le expresé a ese joven: ¡Juan, debes de darte la oportunidad de conocer a Jesús! Y seguramente pensarás en este momento: ¿y eso que tiene que ver con lo que estoy viviendo? La verdad, mucho, pues nuestro corazón en el momento en que fue creado Dios permitió que un 40% pudiera ser llenado con cosas buenas del mundo, llámense amigos, pareja, familia, bienes materiales.

Ahora bien, el otro 60% lo dejó vacío para que solo pudiera ser llenado y saciado con su dulce presencia. Ese vacío que estás sintiendo en tu corazón es la sed del alma porque le falta Dios.

El día que lo encuentres, que lo dejes entrar a tu corazón, todo cambiará. Para eso debes pedirle a Dios que llene tu sed, debes decir que desde el fondo de tu corazón quieres conocer a Jesús.

La sociedad ofrece y vende un sinnúmero de satisfacciones, como si no pudieran vivir sin todo esto. Por esa razón es que cuando los amigos, la familia, nuestros proyectos se desbaratan, el corazón queda aún con un vacío más profundo, ya que simplemente pusimos nuestra vida alrededor de cosas efímeras. Solo hasta el momento en que encuentres a Jesús no se llenará tu corazón. De ahí que San Agustín, quien vivió esto mismo, expresa: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo”.