En las selfis solo salen ramas bonitas

Nuevos retos “pospandemia” para una vida real. No es algo nuevo ni exclusivo de la juventud pretender ganar el “like” de los demás. Es evidente que la preocupación por la popularidad en las redes sociales ha crecido. De alguna manera, toda foto que tomamos, lo que estamos haciendo es mostrarnos a nosotros mismos. Como el pintor o el músico, que con su creación en el fondo lo que hace es expresarse a sí mismo.

El tiempo de la juventud es en el que se desarrollan las primeras ramas (expresiones) de la persona y se robustece el tronco que las sostiene. En estos tiempos de “vida virtual”, en el que se ha multiplicado el intercambio de imágenes, ¿se ha mostrado el bosque completo o solamente las ramas bonitas? Más bien, ¿alguien sacó foto a las ramas caídas de las experiencias de fracaso? En el árbol de la existencia hay también ramas rotas, dañadas y algunas caídas al suelo. Las hojas caídas abonan el suelo en el que se nutre el árbol de la vida. Toda experiencia bien integrada es útil. Las raíces nos unen al suelo de la realidad, pero de las raíces es difícil hacer fotos. Esos ancianos, aislados hasta el extremo en estos meses, son las raíces de nuestra historia.

Si el futuro se construye con base en el pasado, los jóvenes y los niños, con poco pasado y rápidamente olvidado, ¿sobre qué base van a construir ese futuro poscovid? Las redes propician una “realidad inventada” o, al menos, adaptada. Una realidad caprichosa y sin sacrificio, o sea, una realidad poco madura.

El mundo de las redes sociales es el mundo no de la elección responsable, sino de la selección caprichosa. Yo selecciono mi ámbito y mis amigos, o al menos creo que lo hago. Queda poco espacio para la sorpresa y la diferencia. Sin ello cada vez me encierro más en los que piensan como yo. Y los que son o piensan distinto casi desaparecen de mi “selección” virtual. Y virtual significa, “en lugar de otro”, es decir, sin ser nosotros mismos. ¿Cómo crecer sin fortalecer el tronco de la propia identidad donde ubicar las experiencias reales?

Se habla de “oportunidad perdida”, ya que la preocupación por los otros no se globalizó más durante la pandemia, sino que se diluyó más. El aislamiento no siempre ayudó a interiorizar la vida, sino solo a mirarnos a nosotros mismos. La selfi en el fondo no es para los demás, sino para buscarnos a nosotros mismos. Normalmente buscarnos sin encontrarnos.

El camino contrario, el camino del encuentro, es la fraternidad. Fraternidad universal, sobre la que el papa Francisco escribió el documento “Fratelli Tuti”. Todos hijos de un mismo Padre creador. Todos hermanos de nuestro hermano y Señor Jesucristo. Y en la foto de su muerte no hay ramas bonitas, solo está el tronco recio de la cruz, sostenido en las profundas raíces de un amor universal.