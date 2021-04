¿Cómo tocará usted su violín?

Fue mi hijo Emilio quien me contó acerca de un hombre que reflejaba en su forma de vestir la mediocridad total. Ocurrió en París donde ese hombre tocaba un viejo violín.

Frente a él su boina, con la esperanza de que le arrojaran monedas para llevar algo a casa. El instrumento desafinado, y la forma displicente con que lo tocaba producían ruido, no música. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical, notó las pocas monedas en el interior de la boina, y decidió hacer algo. Le solicitó el violín. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas.

Y entonces, vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo.

Pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó de billetes de todas las denominaciones. Mientras el maestro sacaba con tanta alegría una melodía tras otra, el mendigo no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos “¡¡Ese es mi violín!! ¡¡Ese es mi violín!!”. Lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto.

Creo que mi hijo Emilio tiene razón en sus conclusiones. La vida nos da a todos “un violín” y tenemos libertad absoluta de tocarlo como nos plazca. Algunos, ni siquiera lo afinan. No perciben que en el mundo actual hay que aprender, desarrollar habilidades y mejorar actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero, y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Están llenos de derechos, pero no quieren asumir ninguna responsabilidad. La verdad es que usted puede hacer algo grande de su vida, o hacer de ella, una porquería. Esa es una decisión personal.

LO NEGATIVO: Negarnos a afinar bien ese violín que es nuestra vida.

LO POSITIVO: Comprender que, nos guste o no, solamente obtendremos lo mejor si aprendemos a sacar en nuestro diario vivir y trabajar, las mejores melodías, aquellas que sintonicen con los demás.