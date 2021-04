Cuando murió mi esposo, yo sentí que mi vida se acababa.

Me parecía que la razón de mi existir no tenía sentido. No me satisfacían ni me alegraban los incidentes que antes disfrutada enormemente. Perdí el encanto y el interés por todo. Fue tanta mi indiferencia que sufrí una gran depresión, la cual me costó mucho superarla.

En aquel entonces, un amigo me dijo -no temas, vendrán tiempos dorados, tendrás buenas experiencias, te falta lo mejor de la vida-. Por supuesto, tales afirmaciones me causaban risa por lo disparatadas que parecían. Y no les presté atención.

Con el transcurso de los años, no puedo decir que resultaron ciertas esas palabras, porque la ausencia física de Juan, mi esposo, es todavía intolerable a ratos; pero sí admito que he tenido tiempos felices, experiencias nuevas, reconocimientos inesperados, demostraciones de cariño y apoyo sincero tanto de familiares como de amigos queridos.

A medida que envejecemos, la forma en que miramos a nuestra vida – nuestros éxitos, fracasos, deseos, necesidades – nos puede dar una mejor perspectiva para una vida que merece vivirse. No podemos garantizar que nuestro enfoque al envejecimiento le agregará años a la vida, pero nos puede ayudar a agregarle vida a los años. No contemos los años, sino hagamos que los años cuenten.

Ahora que tengo más tiempo puedo disfrutar de algunas cosas de la juventud. Las prioridades han cambiado, la visión de la vida ha cambiado. Más tiempo para buenos recuerdos, menos tiempo para nostalgia, añorando que el pasado fue mejor que el presente. Más tiempo para vivir, sin preocuparnos tanto cómo ganarnos el sustento diario. Más tiempo para satisfacernos con lo que hemos logrado, y menos tiempo para preocuparnos sobre lo que no hemos hecho. Más tiempo para caminar calmadamente y menos tiempo para andar corriendo para todos lados. Más tiempo para conocernos a nosotros mismos y menos tiempo para preocuparnos en qué pensarán los demás de nosotros.