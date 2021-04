“Los sabios buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado”: Napoleón.

Toda selección que se realiza entre personas o cosas que se consideran buenas o esenciales para algo de las que no lo son; de igual forma se define como un cedazo, colador o filtro, es el significado tamiz.

La prueba de tamiz neonatal ayuda para una detección precoz oportuna de alguna anomalía, una punción en el talón y la recolección de unas gotas de sangre en una tarjeta de papel filtro especial, conocida como tarjeta de Guthrie, en honor al Dr. Robert Guthrie. El momento ideal para realizar esta prueba de tamiz neonatal es a partir de las primeras 48 a 72 horas. Después del nacimiento se pueden detectar estas enfermedades de retraso mental como la fenilcetonuria y el hipertiroidismo congénito, cataratas, deficiencias en el sistema inmunológico, trastornos en la diferenciación sexual, enfermedades pulmonares, etc.

El tamiz de la vida nos lleva a tener experiencias y ser observadores por el trasfondo, somos entrenados a ver ciertas cosas de la gente y no somos tan buenos para ver otras. Cuando una persona es viajero frecuente tiende a viajar ligero, poco equipaje, los que no están acostumbrados siempre viajan con muchas maletas, por lo general.

Lo cierto es que las observaciones en la vida son resultado de heridas pasadas de abuso, y esto lleva a la observación. Así como el tamiz neonatal ayuda a poder diagnosticar cualquier alteración en edad temprana, en la vida nunca es demasiado tarde para comenzar a observar, y aclaro, no es ser crítico. Cuando se siente cómodo estar con alguien, usted se siente entendido, seguro y escuchado.

Es de evaluar y reflexionar qué estamos viviendo, haciendo, pensando, no es para condenación o manipulación. La observación precisa puede ser un hacha o bisturí para hacer daño o sanar. “Me has mirado como a un hombre excelente, Oh Señor Dios”: 1 Crónicas 17:17 RVR60.