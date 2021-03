El mito de la “crisis migratoria” en la frontera

A juzgar por las preguntas que hicieron al presidente Joe Biden en su primera conferencia de prensa el 25 de marzo, gran parte de la prensa de Washington ha comprado la falsa narrativa de los medios de derecha de que hay una presunta “crisis migratoria” en Estados Unidos.

De hecho, ocurre todo lo contrario: Estados Unidos necesita desesperadamente más, no menos, inmigrantes.

Pregúntenle a la mayoría de los demógrafos, o a la mayoría de los economistas, y les dirán que Estados Unidos tiene una población cada vez más vieja, y una fuerza laboral cada vez más chica. Y la disminución relativa de la inmigración en los últimos cuatro años ha agravado el problema.

“La crisis que tenemos no es una crisis de demasiados inmigrantes, sino una crisis de demasiado pocos”, me dijo Charles Kenny, investigador principal del Centro de Desarrollo Global en Washington D.C. “Si nos fijamos en las proyecciones de las Naciones Unidas, sugieren que para el 2050 Estados Unidos necesitará 50 millones de trabajadores más para mantener la proporción actual de trabajadores en relación con la población total”.

Las tasas de fertilidad de Estados Unidos han caído de 3,65 hijos por mujer en 1960 a 1,73 hijos por mujer en 2021, según el Banco Mundial. Eso es muy por debajo de la tasa de 2,1 niños por mujer que se necesitaría para reemplazar las muertes anuales en los Estados Unidos.

Mientras tanto, el crecimiento de la población inmigrante total de los Estados Unidos se ha desacelerado en las últimas décadas. El aumento total de la población nacida en el extranjero se redujo de 11,5 millones de personas en la década de 1990 a 8,8 millones en la década de 2000, y a 4,8 millones en la década actual, según el Pew Research Center.

Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos redujo administrativamente la inmigración legal (sí, leyeron bien, la inmigración legal) en un 49 por ciento, según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP).

“La caída en la migración internacional, combinada con la caída de las tasas de natalidad, resultó en lo que puede haber sido la década de menor crecimiento de la población en la historia de los Estados Unidos”, dice un estudio de la NFAP.

Todo esto significa que los Estados Unidos tendrá una escasez grave de mano de obra en los próximos años, especialmente en áreas como enfermería, agricultura, manufactura y servicios. Y si no hay suficientes trabajadores, Estados Unidos será cada vez más incapaz de recaudar los impuestos que necesitan para pagar a su población creciente de jubilados.

Por supuesto, uno no escucha nada de esto en Fox News y otros medios de derecha. Nos están bombardeando con estadísticas engañosas que hablan sobre una supuesta “avalancha” de indocumentados en números absolutos, sin mencionar la disminución de las tasas de natalidad en Estados Unidos. Lo que está sucediendo hoy en la frontera sur de EE UU es un problema humanitario de muchos niños inmigrantes no acompañados, pero no es un problema económico.

Pero la mayoría de los indocumentados no son familias con niños, sino hombres jóvenes.

Alrededor del 82 por ciento de los inmigrante detenidos en la frontera en lo que va del año fiscal son adultos solteros.

Y entre los menores, la mayoría son hombres de entre 16 y 18 años, que huyen de la crisis económica agravada por el covid-19 en Centroamérica y México, y están siendo atraídos por una economía estadounidense en rápido crecimiento.

¿Es posible que Biden haya alentado a algunos a migrar por haber hecho declaraciones menos crueles hacia los inmigrantes que Trump?

Probablemente sí, pero eso no es el problema. El problema, además de encontrarle de inmediato instalaciones adecuadas a los niños inmigrantes no acompañados mientras se decide su destino final, debería ser la necesidad urgente de que los republicanos en el Congreso apoyen el proyecto de ley de inmigración de Biden.

Eso permitiría expandir significativamente la inmigración legal a los Estados Unidos, incluidos los programas de trabajo temporal.

La verdadera historia es que Estados Unidos necesita urgentemente más inmigrantes legales, y que los republicanos no están apoyando el proyecto de ley migratoria de Biden que busca precisamente eso.