Todos han pretendido forzar una nueva normalidad bastante peligrosa para la salud de la ciudadanía. El covid-19 no se ha ido de vacaciones para ningún lado, sigue acechando aún con más fuerza, con variantes más contagiosas y letales, así que no es momento de bajar la guardia.

No es tiempo de salir a centros turísticos donde un par de días de diversión no habrán valido la pena ante el riesgo alto de contagios masivos en las sedes de recreación. Su vida y la de su familia están en juego, no se arriesgue yendo a lugares donde este enemigo mortal pueda alojarse y ocupar lugar.

El estado ha fallado una y otra vez, en marzo de 2020 se prometieron 94 hospitales los cuales jamás llegaron, luego de ello se “compraron” 7 hospitales móviles que salieron siendo cascarones vacíos no aptos para atención pacientes covid-19; y por cierto, ninguno de ellos en funcionamiento actual.

Y ahora nuestro país está en la cola de los países centroamericanos en cuanto a la vacunación que no inicia para la población, es realmente vergonzoso el nivel de mediocridad y estancamiento del ente gubernamental que se aplaza a diario en el manejo de la pandemia.

De tal manera que la población debe ser responsable y no exponer a los suyos a un cataclismo sanitario que nos lleve a dolores impensables para nuestros compatriotas. Las salas de cuidados intensivos en los hospitales públicos y privados están llenas, no hay cupos disponibles para atender nuevos ingresos.

No escuche cantos de sirena que le invitan a gastar su dinero en lugares donde el contagio es latente; que este tiempo sea de descanso, de compartir en familia en casa, de reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y de comprometernos con la responsabilidad que debe ser cualidad de los grandes ciudadanos.