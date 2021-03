Yugo fácil y carga ligera

Existió un hombre que robaba toda la leña que utilizaba para calentar su vivienda. En las noches frías, salía de su casa y se llevaba la leña de distintas leñeras de las casas vecinas. Cuando fue capturado se hizo un cálculo, y se demostró que el hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de este modo su combustible que lo que hubiese hecho si hubiera trabajado honestamente. Y no solo eso, más caro le resultó aún perder su reputación y su libertad.

En varias ocasiones he escuchado la idea de que ser un seguidor de Jesús es muy difícil y costoso. Sin embargo, ¿nos habremos puesto a pensar el precio que conlleva no seguirlo? Dallas Willard indica que no ser un seguidor de Cristo “cuesta no poseer la paz duradera, la vida saturada por completo por el amor, la fe que lo ve todo a la luz del buen gobierno de Dios, la esperanza que se mantiene firme en las circunstancias más desalentadoras, el poder para hacer el bien y resistir las fuerzas del mal. En pocas palabras, cuesta carecer de esa abundancia de vida que Jesús dijo que vino a traer (Juan 10:10)”.

Por eso Cristo invitaba a las multitudes diciendo: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con el yugo que les pongo… porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera” (Mateo 11:28-30). Y esto es así porque el camino que él nos propone es, en palabras de Michael Wilkins, “la forma más eficaz de vivir la vida tal cual fue diseñada para que la viviésemos”.

¿Alguna vez ha intentado tomar sopa con un tenedor? Sin duda será una empresa larga y difícil porque el tenedor no fue diseñado para eso. De la misma manera el ser humano no fue creado para que malgastara su vida esclavizado a sus bajas pasiones. Así que, si usted siente que el rumbo que ha seguido solo le ha traído cansancio y frustración, la invitación de Jesús sigue vigente.