¿Triángulo Norte o de las bermudas?

Pareciera que de Honduras cada vez más desaparecen cosas, no tanto así un buen número de sus valiosas personas, esas que decidieron arriesgarse por ser reconocidas como dignas en otros horizontes, pero tristemente hoy son calificadas como indignas, como leprosas desde el origen de sus penas hasta llegar al Triángulo de las bermudas. Al menos así se les ve dos años después a quienes decidieron abandonar este país buscando hacer realidad su sueño americano.

Pero no soy quién para juzgar a dos países como México y Estados Unidos que en las últimas horas debaten si los hondureños, además salvadoreños y guatemaltecos, de ahora en adelante son aztecas o anglosajones, pues México no los quiere, menos Estados Unidos. Lo irónico de todo este asunto es que “los marielitos” del siglo 21 no son problema del Norte, sino solo una cantidad importante de gente emproblemada en Honduras a falta de oportunidades.

Por ejemplo, al primer trimestre de 2021, las ciudades más afectadas por los huracanes están en zona muerta, no han visto traducido sustancialmente algunos “pesos” del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, aprobado para este ejercicio fiscal asciende a 288 mil 871 millones de lempiras, de los cuales para la administración central se consignan 162 mil 435 millones y para la administración descentralizada 126 mil 435 millones.

Como siempre, a miles de kilómetros de distancia sigue quedando el Valle de Sula de sus represas hidroeléctricas y los recomendados reservorios, no hay indicios de volver próspero el otrora valle de las bananeras y el destino laboral de muchos hombres de la región, quienes en los años 50 venían a la zona Norte como hoy los hondureños buscan en los Estados Unidos hacer de éste su “prisión verde”.

Al primer trimestre de 2021 los hondureños ya deberíamos saber en qué y cómo se ha drenado el gasto público correspondiente a este inicio de año, ¿no creen que sería lo justo?. Entender que a los primeros tres meses el presupuesto general de República, de acuerdo con lo aprobado, está yendo al destino correcto y más que eso, invertido en tiempo y forma para que al final del año no haya sobrantes.

El punto acá es que de no existir un proceso tan burocrático y en franco tortuguismo en pleno siglo 21, esto se traduce a menos posibilidades de un mejor destino del presupuesto de los hondureños, este país seguirá sumándose a los otros integrantes del triángulo Norte de Centroamérica, en exportación de crisis humanitaria emproblemando cada más a los estados unidos del Norte (México y USA).

Eso sin dejar de lado la deuda sin precedentes de los últimos gobiernos en volver esta nación un destino propicio para mayor inversión extranjera, pues los pocos empresarios que por décadas siguen luchado para mantener la economía, cada vez más se ven con ojeras muy profundas.

Es claro que la economía mundial está más golpeada que un boxing bag, pero también es muy evidente que la crisis provocada por centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos ya subió de nivel, dejó de ser una jugada política para ser tratada como un serio colapso humanitario.

Y para muestra un botón, así lo destaca la BBC News en las últimas horas: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió en público su respuesta al creciente flujo de migrantes en la frontera sur del país con una explicación del fenómeno, críticas a su antecesor Donald Trump y un mensaje a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Me gustaría pensar que es porque soy un buen tipo, pero no", respondió Biden en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo en enero, al explicar el aumento de migrantes que intentan entrar a EUA.

Sus opositores republicanos sostienen que esos cambios provocaron un "efecto llamada" de migrantes hacia Estados Unidos. Además, sostuvo que México "se niega" a recibir a todas las familias de retorno, un asunto que ha abordado con su par Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos en negociaciones con el presidente de México, creo que vamos a ver ese cambio: todos deberían volver", indicó Joe Biden, pero autoridades mexicanas han atribuido las negativas a recibir familias migrantes a la falta de espacios para albergarlas o impedimentos legales para detener a menores migrantes.

Esta misma semana, Biden envió una delegación a México para tratar la situación fronteriza y pidió a su vicepresidenta, Kamala Harris, encabezar la respuesta de su gobierno al fenómeno. (cierra la nota de la BBC News)

La realidad es que miles dejan el Triángulo Norte para ser absorbidos en algo así como un Triángulo de las bermudas… ¡Que Dios se apiade!