Los Edgardos

Como dicen, dos cosas son ciertas: la muerte inevitable y los impuestos, en países desarrollados. Aquí, los más vivos evitan su pago; pero no pueden hacerlo con la muerte. Por ello, tanto por la pandemia como por razones de edad, he ido perdiendo a manos de la muerte apreciados amigos. Algunos de los que no me he podido despedir como se merecen y en forma inmediata como lo quisiera. Y otros que me he enterado hasta mucho tiempo después. Dos de estos admirados amigos murieron recientemente: Edgardo Sevilla Idiáquez y Edgardo Escoto.

Los dos concluyeron su vida terrenal, después de una larga vida dedicada al trabajo, al estudio y al cultivo de sus amigos. Los dos, además de tener similar nombre, tuvieron en vida otras coincidencias, fueron hombres resistentes a la jubilación, porque nunca vieron el trabajo como una maldición, sino como una expresión humanizadora de los homínidos, por medio de su capacidad creadora.

Provenían de dos ciudades simbólicas y queridas por este servidor: Danlí y Minas de Oro y, eran ingenieros que dedicaron su vida al estudio y a la enseñanza, el primero y el segundo a la producción industrial.

No recuerdo cuándo conocí a Edgardo Sevilla. De repente, cuando era director del CUEG –cuando la universidad no había abandonado la ruta de las visiones correctas– o en alguna reunión. No tengo presente la fecha. Pero nuestra amistad se fortaleció, cuando en los últimos 25 años fuimos compañeros rotarios. Era un humanista que amaba el estudio. Además de ingeniero y matemático fue profesional del derecho. Y como su cultura era vasta, con él era un festival hablar de filosofía, economía, ciencia política, matemáticas, lógica e incluso religión, porque como la mayoría de su temple, fue masón de larga carrera. Pero lo que más admiraba en Edgardo Sevilla era que cuando ya los años le impidieron levantar los pies a la altura de la juventud, emprendía – junto a Mariana, la compañera de toda su vida – viaje por carretera a Costa Rica. En broma le decía que no me preocupaba tanto su condición física, sino que la vida de los peatones que coincidieran en su marcha. Fue un caballero. Competimos por la presidencia del Club Rotario Tegucigalpa Sur. Y le gané por un voto. El votó por mí y yo, lo hice por mí mismo. Siempre que lo recordábamos nos reímos y para justificarme, le decía que de lo contrario habríamos empatado. Además, era muy generoso. Su biblioteca la donó por nuestra amistad a la Academia Hondureña de la Lengua.

Edgardo Escoto egresó de Malcotal, escuela agrícola experimental, cuyo modelo sigue el

Zamorano. Aprendió haciendo y dominó el inglés bajo la dirección de Brocius, un personaje extraordinario poco conocido. Por lo que cuando ingresó a la Escuela Agrícola Panamericana se convirtió no solo en traductor obligado de los profesores que no hablaban español, sino que un ejemplo de las destrezas agropecuarias de los hondureños. Simón Malo, en su valioso libro, destaca su figura que solo anunciaba su gran carrera de servicio público.

Fue igual que Edgardo Sevilla, Ministro de Recursos Naturales, en el gobierno de López Arellano, formando parte del llamado “gabinete de lujo”. Posteriormente fue gerente de una famosa empresa licorera.

La muerte de los dos me ha dejado un enorme vacío. Menos en el caso de Edgardo que Mariana su esposa me llamó inmediatamente para informármelo en las primeras horas de una mañana fría. De la de Escoto, me informé por las redes sociales y por los periódicos, por lo que no le he dado el pésame a sus familiares. Los dos fueron buenos y honrados. Paz a sus almas.