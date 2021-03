¡Ya se vacunó!

“La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo”: Lao Tzu.

Ha iniciado el proceso de vacunación y honramos a los miles y cientos que participaron en el trabajo de laboratorio durante horas y semanas de investigación como el premio Nobel de Medicina al realizar investigaciones con la ARN polimerasa; bioquímico y biólogo molecular Severo Ochoa, sus aportaciones fueron novedosas en ese momento, pero después de 60 años de haber sido aplaudido en Estocolmo nuevas generaciones de biólogos moleculares han neutralizado a base de vacunas fundamentadas en su ARN.

Felicitar y honrar a todos los médicos que dieron su vida y pelearon hasta el último día de su vida como buenos guerreros, enfermeras, auxiliares, personal de aseo y administrativo, todos los que de una forma y otra pusieron su aporte para salvar vidas con su sabiduría y la ayuda de Dios.

Reciban las gracias de sus pacientes, el respeto y admiración de sus conocidos y aplausos de todos y cada ciudadano que ha recibido su atención. Los acontecimientos en la vida suceden, lo cierto es que no se puede viajar a su interior y permanecer igual en el exterior; la actitud afecta la calidad de vida, nos guste o no siempre nos convertiremos por fuera en lo que somos por dentro.

La realidad que todo está minado de negativismo, duda y escepticismo, ha llegado la hora de que una generación cambie el vocabulario de fracaso, reniego, maldecir, sufrir, herir a tomar la delantera en base a experiencia, resultados, desafíos.

¿Será el futuro una repetición de su pasado? Es su elección expresó el rey David en medio de problemas “Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su morada; sobre una roca me pondrá en alto” Salmo 27:5 RVR60. La vacuna de la actitud contra el problema, la promesa traerá la provisión.