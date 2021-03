Crisis moral

En el fondo, y en la superficie, todas las crisis políticas no son más que crisis morales. Lo que suele haber detrás de una crisis política no es más que soberbia, autosuficiencia, egoísmo, irrespeto, ambición desmedida, corrupción, promesas incumplidas, falsedades y otros vicios similares. Y semejante retahíla de miserias morales no puede conducir más que a un reclamo general, por parte de la gente honrada, de que se deje de jugar con su voluntad y de que se respeten sus aspiraciones legítimas.



El preocupante panorama que han dejado las recientes elecciones internas de las principales fuerzas políticas del país es un espejo de lo que arriba he señalado: gente inescrupulosa, en todos los niveles de la organización y desarrollo del proceso, compra y vende voluntades; suma y resta votos, según su conveniencia; altera papeletas; construye actas de manera artificial; entorpece el acceso a la información o levanta cortinas de humo para predisponer los ánimos o para encubrir acciones antiéticas.



Como en todas las crisis, las motivaciones personales más escondidas salen a flote: la falta de coherencia, el arribismo, el acomodo indigno, la traición a los principios, la búsqueda del interés personal por encima del colectivo…todo un elenco de taras morales que dan auténtica vergüenza.



Encima, las conductas de los protagonistas de las crisis morales, producen una estela oprobiosa y dan un pésimo ejemplo a las nuevas generaciones. Con sus acciones deshonestas siembran desconfianza, despiertan sospechas, provocan decepción, causan desilusión. De ahí que, en los últimos días he escuchado decir a mucha gente joven: yo no vuelvo a votar; ¿para qué voy a votar si al final los políticos no van a respetar mi voto; me iré de este país en cuanto pueda; no quiero que mis hijos crezcan en esta selva; ¿votos o balas, qué es lo que estos corruptos quieren?... y cómo me ha dolido.



Hasta 2009, y todos ya sabemos lo que pasó ese año, la transición democrática, la alternancia en el poder, aunque no exentas de problemas, se habían dado de manera bastante fluida.

Pienso que se estaba viviendo un proceso de maduración política que prometía una mejor convivencia entre los hondureños y, con ello, un escenario que podía facilitar la búsqueda del desarrollo entre todos. Desafortunadamente, las ambiciones de unos y de otros salieron a flote, y nos metieron en un laberinto del que no hemos logrado salir y en el que estamos cada vez más perdidos.



Y el reto ahora es recuperar la esperanza, volver a confiar en los que nos han desencantado, salir de esta crisis moral que se está llevando al país de encuentro.