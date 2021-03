Lento o rápido, siempre la incertidumbre

Aquí en Honduras cuando los resultados de una elección presidencial se dan el mismo día, normalmente por datos de alguna empresa “encuestadora a boca de urna”, normalmente tenemos tres presidentes el del día de las elecciones, el del día siguiente y el que declara finalmente el ente electoral; cuando el resultado es rápido, contrario a eso, ahora tenemos un Consejo Nacional Electoral que se toma su tiempo, por no decir su siestecita, para poder dar los resultados, sin prisas, ni presiones y parece que siempre sucede lo mismo, la gran incertidumbres se genera si son rápidos o son a lomo de mula.

Lo que queremos decir, es que la desconfianza es la reina de todo proceso electoral, pero especialmente en Honduras, los políticos desconfían hasta de su propia sombra, por lo que cualquier resultado siempre es cuestionable. Y todo porque a pesar de tener un nuevo Consejo Electoral, un nuevo Tribunal de Justicia Electoral y hasta dentro de poco una nueva ley electoral, el problema siempre será el mismo: políticos administrando a políticos y políticos juzgando a políticos. La tan ansiada independencia nunca se logra, ya que los organismos que deberían estar integrados por técnicos están integrados por políticos y el órgano de justicia electoral, también está formado por políticos, quienes son los defensores de cada partido político que los ubicó allí, nunca de la institucionalidad, ni del país, los intereses que priman son los de sus partidos.

Cualquier reforma electoral que se haga sufre siempre la misma contaminación, no se logra que se integren a los órganos electorales, funcionarios independientes, técnicos que tengan como única finalidad dar certeza al proceso electoral, fortalecer la institucionalidad y generar la confianza que la población necesita en este tipo de procesos, que son fundamentales para robustecer la democracia, pero que en nuestro caso particular, cada proceso electoral de las últimas dos décadas ha dejado herida de muerte a la democracia y hecha pedazos la institucionalidad del país.

Los nubarrones que se querían alejar con la creación de estas nuevas entidades y la nueva ley electoral, parecen cernirse nuevamente con este ensayo de las elecciones primarias, ya que el fantasma del fraude y de la manipulación del proceso electoral es queja común. Honduras no avanza, y no avanza porque simplemente hace mucho que la institucionalidad y el estado de derecho dejaron de funcionar. Lo que se viene nuevamente, es los recursos de amparo y el llamado a la justicia tradicional para que intervenga en un proceso que se programó para ser manejado exclusivamente por los órganos creados al efecto.

Y nuevamente, la manipulación externa de las entidades ajenas al tema electoral terminará resolviendo todos los enredos, ya que el sistema de justicia electoral, no terminará de satisfacer las demandas de los que se quejan, y como se suele decir suceder no quedará otra vía que solicitar amparo o pedir la inconstitucionalidad de una ley que le afecta sus derechos. Figura jurídica que trastocada por manipuladores, fácilmente puede dar al traste a cualquier situación jurídica, siempre que dicha inconstitucionalidad sea sustentada en el irrespeto a los derechos humanos consignados en el texto internacional no en la ley hondureña. Y si quieren un ejemplo, esa fue la razón jurídica que allanó el camino a la reelección presidencial.