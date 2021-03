Cuatro años más, serán 50

Aquella frase expresada por Juan Orlando Hernández Alvarado en uno de esos eufóricos discursos de campaña electoral no era una expresión emocional o balbuceada al calor de la adrenalina del momento, ¡no!, lo que pronunció es real, y sí, el objetivo es mantener en el poder al Partido Nacional por medio siglo. Entonces pues que mientras la oposición crea que a más partidos más democracia, al partido de gobierno le seguirá ajustando con la mayoría simple.



Y más que una teoría conspirativa o pura especulación, son los últimos acontecimientos electorales los que ratifican un futuro político decidido unilateralmente por medio sigo y de esos ya van 16: JOH presidente del Congreso Nacional y Porfirio Lobo presidente de Honduras, JOH presidente de Honduras dos periodos y ahora todo indica que Nasry “El papi”, se erigirá sin competencia para sumar 20 años del Partido Nacional en el poder. Todo esto porque Honduras ya no le apuesta al fútbol, sino al hipódromo y sus caballos o en su defecto como en el ajedrez donde éste se mueve sigilosamente para proteger a la reina o su rey.



Mientras el Partido Liberal sigue luchando por recuperar la sexta gema del poder y LIBRE brega en torno a Manuel Zelaya, sus hermanos, su esposa Xiomara y ahora “La Picho” por un curul, descuidando así por equis o ye razón las sagradas urnas electorales donde sus pupilos se ponen zancadillas a más no poder, desde palco el Partido Nacional apuesta al mejor ejemplar corriendo en el hipódromo.



Mientras el Partido Nacional tiene enfrente siete meses para volverse más granítico entre los suyos, a los hondureños en su mayoría, les espera siete meses del mercado más grande jamás visto, pues son 13 partidos entre grandes en pedazos y pedacitos y emergentes gritando desesperados ser la alternativa para volver a la nación un ejemplo regional de resurrección y vida en paz por la eternidad.



Está claro que el señor Luis Zelaya seguirá determinado a no ceder un ápice en su lucha y está más que claro que Yani Rosenthal no querrá dejar vestido y alborotado a su amorío más reciente: el CNE; así pues, que luchará con cuchillo entre dientes por la ventaja electoral que muestran los primeros datos oficiales brindados, no concluyentes, pero una tendencia que hora tras hora vuelve la carga más pesada para Luis.



Luis Zelaya tiene tres frentes abiertos y deberá decidir a cuál combatir primero porque con los tres a la vez no podrá: el primero es lograr revertir los resultados y superar a Yani Rosenthal para ir como opción uno a las generales, el segundo es un Yani hipotéticamente derrotado buscando la presidencia a como dé lugar llevando a un Partido Liberal por los próximos siete meses a la división más grande jamás vista dentro de este instituto, y el tercero, si no puede revertir lo de Yani, le vendrían a Luis siete meses de incertidumbre, no de amor ni paz si decide ir en alianza con Salvador Nasralla, el hombre más popular de la televisión y las redes sociales.



Desde mi perspectiva Luis y Nasralla en alianza, si es que se da, sería una apuesta a la derrota porque aunque en Honduras sean más los buenos hablando durante cuatro años de sacar a los cachurecos del poder, solo en un día de elecciones en los 298 municipios y sus mesas electorales hay más gente mala que buena y eso basta para que Luis y Nasralla, sin bases sólidas de partido, en esas 24 horas reciban junto a sus millones que por cuatro años vitorean sus nombres, otro desplante más.



En Libertad y Refundación el camino es aún más sombrío porque mientras los liberales son el caudal electoral perdido, la manzana de la discordia de toda la oposición y Salvador Nasralla siga “inconscientemente” creando partidos cada cuatro años para llevar a sus fans de fiesta en fiesta menos a la de gala, entonces la segunda fuerza de votantes irá cada vez más perdiendo ese potencial.

LIBRE tiene dos caminos y ya con poco tiempo, a octubre de este 2021 solo son siete meses, tiempo que debería servirles para unificar a trece partidos y llegar a las elecciones generales con una mayoría absoluta para gritarla a la comunidad internacional que, a falta de una segunda vuelta electoral, la mayoría de los hondureños no quiere 50 años con la cara pintada como payazo en semáforo, sonriendo por fuera y llorando por dentro.