Una nueva Corte Suprema

Sigue el bajo nivel de confianza en la constitución del Poder Judicial. Ningún sistema de elección ha dado los resultados enunciados como objetivo porque el Gobierno siempre nombra su propia corte. Todos los sistemas que se han creado para despolitizar (en la realidad o como una ilusión) han sido fallidos, y más bien han resultado en una disminución del perfil profesional y de ascendente propio de las personas que se nombran. La ventana de discutir esto se vuelve a abrir con el año político, brevemente, por lo que es el mejor momento para estudiar el problema y resolverlo.



Tratar dar un semblante apolítico e institucional a un proceso que no lo es resulta en pérdida de los verdaderos filtros de calidad. El más importante que había era el alto perfil de los posibles magistrados, y se ha sustituido por algo errático y manipulable. Por tanto se reduce el abanico de candidaturas (y se aumentan las cortinas de humo) sin un beneficio para la sociedad.



El otro problema es el nombramiento de 15 personas de forma simultánea. Esto no permite ningún tipo de vigilancia o cuidado en el proceso de selección. Al no ser más individualizado, este se vuelve simplemente en un proceso de asignación de cuotas de poder. Las audiencias públicas y otros sistemas se vuelven en una forma de legitimar lo que se decide de otra forma.



El peligro que hay que atacar es que el Gobierno de turno tenga una corte bajo su control. Cuando se tiene poder de nombrar, siempre resultara que exista un ascendente. La única forma de prevenir esto es haciendo los nombramientos de forma parcial escalonada y que cada Gobierno no tenga posibilidad de nombrar “su corte”. Aunque no debemos descartar la influencia del poder, indudablemente esta será menor sobre alguien que no tiene deuda.