¿Realmente es, o simplemente está?

Con el paso de los años Juan desarrolló un gran complejo de inferioridad. Nació en una familia pobre y casi no estudió nada. Consiguió trabajo en una maquila y ganaba poco. Con poca educación y poco dinero, se sentía “disminuido” ante los demás. Pero nunca le dolió tanto como cuando se enamoró por primera vez. Una linda secretaria se le metió por los ojos y se le clavó en el corazón. La esperaba a la salida solo para verla de lejos. Sentía que nunca lo aceptaría porque “soy pobre, y soy ignorante”.

Un buen día decidió hablarle. Solo quería trabar una especie de amistad casual. Así que el viernes, alegándose enfermo logró permiso y salió a mediodía. Se fue a casa, se bañó, se cambió de ropa, regresó presuroso y se dispuso a esperar al objeto de sus sueños a la salida del parque industrial. No quiso acercarse más. Llegó la hora. Comenzó a salir la gente y al fin salió Rosa con una amiga, pasaron frente a Juan y por poco se le sale el corazón. Hizo un intento, pero no pudo, no pudo decir nada y la dejó pasar.

De pronto sintió que alguien se le acercaba. ¡Era su jefe! Un hombre grande, lleno de canas y de experiencia. Se turbó mucho y alegó cuatro tonterías. Recibió una invitación para tomar un café. Se sentía deprimido, pensando que lo iban a correr. Pero no, le pidió que le contara lo que le pasaba. Fue franco y le narró sus desventuras. “Es terrible, jefe, ser como soy”, concluyó.

El jefe saltó y con la fuerza que solo se tiene cuando se cree intensamente en algo, le dijo: “Juan, tú no eres así, tú simplemente estás así”. Le explicó que el usar el verbo “ser” (soy pobre, ignorante, temeroso) da “mentalmente permanencia” a esas situaciones tan indeseadas. Por el contrario, si usamos el verbo “estar” (estoy pobre, ignorante, temeroso) da “mentalmente la sensación de cambio”, y que, con el estudio y el trabajo, cambiará.

El “fatalismo” acepta que todo sucede ineludiblemente por obra del destino. Sin embargo, William James declaró: “El ser humano puede cambiar toda su vida, con solo cambiar su actitud mental”.

LO NEGATIVO: Pensar fatalistamente que como somos así, no podremos cambiar jamás.

LO POSITIVO: Aceptar que tan solo estamos así, y que la timidez y la ignorancia pueden cambiarse en seguridad y conocimientos.