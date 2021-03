Día del Padre

El 19 de marzo es una fecha especial desde el momento que es en honor a San José, padre favorecido de Jesucristo del punto de vista del cristianismo.

A nivel mundial hay diversas teorías, pero su auge de celebración comienza en el siglo XX en diversos países del mundo y en especial en América. En Honduras desde 1959 durante el gobierno liberal del presidente Ramón Villeda Morales.

Cuántos padres son ejemplos del proverbio bíblico que serán la cabeza del hogar, responsables en especial en dar a sus hijos e hijas amor y rigor, convirtiéndose en alfareros de saber moldear el barro de la vida.

Líderes de la familia en tiempos de penas y alegrías. De ahí viene un sinnúmero de proverbios: “Los padres son el espejo de los hijos” “Un buen padre ha sido un buen hijo y un buen hijo será un buen padre” “Padre no es el que solamente engendra, sino el que sabe criarlos”.

Muchos hombres han sido y son “padre y madre” por cuestiones del destino, cuando fallece su cónyuge o emigra especialmente en las actuales sociedades contemporáneas del auge de la liberación femenina.

El fenómeno social a través de la historia de la humanidad ha sido por la paternidad irresponsable provocado especialmente por el machismo, elemento destructor de los hogares.

Pero no repetir el estribillo feminista de que todos los hombres son iguales o que padre se encuentra en cualquier esquina. Porque aún las hormigas no todas son iguales y los buenos padres no están en cualquier esquina.

Por eso aún con la crisis de la pandemia y económica; este viernes 19 de marzo a celebrar en honor a los padres que no pertenecen a esos gremios y que son una bendición familiar para un país llamado Honduras.