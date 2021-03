En verano de 2015, al regresar de la Ciudad de México donde estudié por dos años una especialidad en teología espiritual con énfasis en acompañamiento y discernimiento vocacional, me incorporé a la nueva misión que se me confió, dirigir el Seminario Menor Santiago Apóstol.

Con la ilusión de estar mejor preparado para continuar sirviendo en la obra del Señor, me integré a las tareas que correspondían a mi nuevo cargo. Como sacerdote tendría ahora la delicada tarea de acompañar el discernimiento vocacional de los jóvenes con inquietud por la vida sacerdotal, quienes proceden de variados ambientes socioculturales.

Los adolescentes y jóvenes admitidos cada año, representan una pequeña muestra de la realidad socioeconómica y cultural de la juventud hondureña. Dicha muestra en su mayoría, refleja vacíos, carencias, deficiencia y rezago en todos los órdenes de su personalidad y desarrollo humano.

Es un reto muy grande desde el punto de vista de la responsabilidad de abrirles un horizonte más amplio que les ayude a descubrir su lugar en el mundo y en la sociedad según la voluntad de Dios. Sin embrago, a medida que se va gestando un ambiente formativo favorable logran descubrirse talentos, habilidades y carismas en cada uno de ellos, que han de apreciar, asumir y disponerse a colocarlos al servicio del bien común y del plan de Dios.

Siete años y medio de servicio en el seminario menor han sido una escuela de humanidad intensa, descubrí mi pequeñez y la gracia de Dios activa tanto en los momentos de gozo como de pruebas. Se ha forjado en mi persona como ser humano un corazón de padre y un aprecio genuino por los jóvenes que llaman a la puerta de la Iglesia, llámese parroquia, seminario menor, página web de la Pastoral Vocacional, para pedir el ingreso a los procesos y dedicar un tiempo a discernir su vocación.

La ilusión con que asumí esta tarea se fue purificando con el paso del tiempo y por los desvelos, angustias, preocupaciones, la conciencia de mis propias limitaciones, las deficiencias de carácter pedagógico, metodológico y la urgente necesidad de renovar los procesos vocacionales y darle forma más profesional y actualizada al proyecto formativo del seminario menor.

Llegué a tener una mirada más realista de esta obra de la Iglesia. Podría decir que me vi como quien está al pie de una imponente montaña y no sabe por dónde empezar. Entendí que esta obra no iba a realizarse si no era con la gracia de Dios. Gracia que estaba ya actuando en los corazones de los mismos jóvenes, las hermanas de la sagrada familia, sacerdotes cercanos, profesores, empleados, bienhechores y en el mismo señor obispo. Todo ello exigía un constante discernimiento para no seguir tropezando en el camino, sobre todo de no querer yo tener el control, sino dejarlo en las manos de Dios, dueño de la mies, dueño de las vocaciones.

Desde esta experiencia, de la que me toca despedirme, quiero exhortar a las autoridades responsables de guiar el país y a los candidatos a elección popular, a empeñarse por liberar a nuestros jóvenes de las terribles secuelas del abandono y postergación en que se han visto hundidos durante décadas, por la mala gestión gubernamental y el mezquino interés de una clase política que solo piensa en devorar el erario público para vivir en su país de las maravillas, dejando a los demás miserables migajas, con las que los jóvenes se ven forzados a construir su futuro.