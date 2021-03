Lo que aprendí de mi padre

Este viernes 19, fiesta de san José, celebramos en Honduras, y en muchos otros países de raigambre cristiana, el Día del Padre. De ahí que me resulte inevitable escribir sobre el hombre que no solo me dio la vida, sino que se aseguró de darme el ejemplo indispensable para que yo procurara ser un hombre de bien, honrado y trabajador.

Y pienso que, sin caer en el siempre sospechoso autobombo, su esfuerzo no fue en vano. El pasado diciembre se cumplieron 25 años de su partida, y aún conservo nítido el recuerdo de su tono de voz, de su sonrisa, de su mirada comprensiva y cariñosa.

De mi papá Salvador Humberto Martínez Henríquez aprendí, por ejemplo, a no nadar siempre en la dirección de la corriente, sino a ir en contra de ella cuando mi conciencia me lo dicta, por eso no logró concluir sus estudios universitarios, se manifestó en contra de la dictadura cariista, y eso le costó la expulsión de la entonces Universidad Nacional. Mis abuelos no contaban con los medios para enviarlo a estudiar fuera de Honduras, como sí lograron hacerlo otros, por lo que regresó a Olancho, en donde, junto con mi madre, hizo su vida y crio a sus siete hijos.

De él también aprendí que “la inteligencia y el oro brillan por igual”. Estaba convencido de que, ya que él no había podido hacerlo, debido a las circunstancias ya mencionadas, la obtención de un título universitario debía ser un objetivo de vida irrenunciable.

Por lo mismo hizo los sacrificios necesarios para que sus hijos fuéramos a la universidad. Decía que llegar a ser “burro con pisto” no era una aspiración válida y que “un cartón” siempre abría puertas. Lo he vivido en carne propia: no me sobra la plata, para nada, pero sería injusto si me quejara, ya que creo que la vida ha sido generosa conmigo y con los míos.

De mi padre, además, aprendí a tratar a mi esposa. Nunca oí que le levantara la voz a mi mamá, jamás fui testigo de algún tipo de maltrato. Tuvieron un matrimonio normal, con sus naturales desacuerdos, pero tenían clarísimo que aquello era para toda la vida. Vi cómo la buscaba, cómo la necesitaba, cómo no concebía la existencia sin ella.

Y sin que esta haya sido una enumeración exhaustiva, de él también aprendí a ponerle buena cara al tiempo malo, que, al final, todo se vuelve anécdota y que lo que debo es tomar lecciones de la vida, ya me las traiga malas, ya me las traiga buenas.

Hasta el cielo, gracias, don Beto.