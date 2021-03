Los huérfanos de la pandemia

La vez pasada cerca de mi vecindario, mientras tres niños jugueteaban en una cancha de fútbol, se me acercó un joven, quien señalándome con el dedo hacia los tres niños juguetones, me explicaba: “La mamá de ellos murió de covid hace tres días, los tres quedaron huérfanos, su mamá de 26 años ya murió y ahora los tres han quedado en el abandono”. Mientras Honduras no sale de la pandemia, tampoco se ha dado el tiempo para hacer las sumas y las restas de lo que nos dejará la el covid-19, pero ya hay evidencias en la sociedad que permiten avizorar el drama humano.

Las secuelas psicológicas son enormes para toda la sociedad, pero lo cierto es que el sufrimiento se hace más patente siempre en los más vulnerables, entre ellos los niños. Son los niños la cara visible de la inmigración ilegal, son ellos que vuelven más dramático el camino hacia EE.UU. y son ellos los que movilizan fuerzas e instituciones para su protección.

Son siempre los niños que conmueven en los semáforos y reflejan el fracaso de nuestro país para atender a la niñez y la precariedad en que crecen, pero ahora son ellos también uno de los testigos oculares de las secuelas que está dejando la pandemia. Si bien los niños, según la ciencia, son de los grupos menos afectados por el virus, son ellos las víctimas secundarias, pero directas de la enfermedad. Y lo que se nos ocurre a la mayoría es que el Estado debe hacer algo, algún tipo de compensación, de ayuda que permita en algo paliar la desesperanza y la crisis en que están quedando miles de niños huérfanos del covid 19.

Empero, esta opción no parece suficiente, niños sin padres, sin casa, sin comida y sin educación, el drama se agiganta cuando espiamos y nos damos cuenta de la cruda realidad que tienen que enfrentar a diario para poder comer, sin mencionar que no tienen casa, no tienen sustento, como sus padres tampoco lo tuvieron; por lo cual, así como se ha pensado en el rescate de los negocios y las compensaciones para los trabajadores independientes y los microempresarios, también debería pensarse en cómo puede no el Estado, si no la sociedad atender a este segmento de la niñez que hoy al perder sus padres, han perdido su futuro. Si los muertos por la pandemia, los muertos reales superan los 10,000, según los datos extraoficiales, cuántos de ellos eran padres con hijos menores, cuántas eran madres con niños recién nacidos, cuántos eran padre y madre en el hogar. Los niños de mi historia probablemente nunca irán a la escuela, nunca sabrán las letras del alfabeto, pero difícilmente olvidarán un nombre, covid 19.

Fue el virus que les arrebató sus padres y con ello todas sus esperanzas, las pocas que tenían, pues la niñez y la juventud nunca han sido bien atendidas en Honduras, pero ahora con la pandemia el drama humano provocado por el virus se agiganta cuando se observa la crisis educativa de los niños y ahora la crisis de orfandad en que cientos de niños han quedado.