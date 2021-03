Ley seca, ¿acierto o disparate?

El anuncio está hecho, debido a las elecciones habrá ley seca en el territorio nacional. Esta es una de las particularidades de este país que nos hace sentir que no hemos avanzado.

Que culturalmente nuestros gobernantes piensan que aún vivimos en el pasado y que como personas somos salvajes. No han caído a la razón de que por la política los ciudadanos ya no se destrozan a machetazos como antes. Que ahora lo hacen en las redes sociales, y sin estar embriagados. Que cambiaron el machete por la injuria.

Nos merecemos mejores determinaciones que esas. Hay situaciones más importantes que corregirlas, traerían más bienestar. ¿Por qué no mejor instauran un desarme total?, ¿o cancelarle la licencia a ese montón de asesinos en potencia que circulan al mando de taxis y rapiditos que no respetan leyes de tránsito? ¿Por qué no institucionalizan una ley que supervise la calidad moral de los candidatos a elección popular?, ¿por qué no hacer que Probidad Administrativa funcione?

Se necesita que llegue al engranaje de gobierno gente pensante que haga cambios en los procesos. Que no llegue a continuar lo establecido y que no funciona. Hay trámites burocráticos increíbles por lentos e innecesarios.

Con los avances de la tecnología y el internet, las cosas se han simplificado, pero aquí trámites como la licencia de conducir, registro de la propiedad, pasaportes, impuestos municipales aún significan una gran pérdida de tiempo, energía y salud mental.

¿No habría manera de simplificar la obtención de los antecedentes penales obligatorios para solicitar un trabajo? Procesos obsoletos y filas interminables. Increíble pensar que no se administra pensando en la comodidad del ciudadano. Se sigue haciendo lo mismo desde hace décadas.

Aquí necesitamos cambiarnos el chip todos. Es tiempo de pensar en comunidad. Todos debemos halar en el mismo sentido. Pero mientras el pueblo vele por sus propios intereses, los empresarios por los suyos y el Gobierno descanse en un aparato burocrático que precia el desorden, la lentitud y la falta de eficiencia, seguiremos viviendo tal y como lo estamos haciendo.

Esta ley seca es un insulto a la inteligencia del pueblo. Esa es la medida como nos ven nuestros gobernantes, como manada de animales.

Necesitamos a los millenials en puestos gerenciales del Gobierno. Ellos saben eficientar procesos y sin duda encontrarían la manera de agilizar el aparato estatal. Es hora de devolver los dinosaurios a su parque jurásico.

A propósito, ¿la famosa “tarjeta de salud” es un concepto vigente en la medicina laboral o es otra costumbre arcaica del folclore nacional?