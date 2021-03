En el cristianismo suele hablarse de sana doctrina, la cual apunta hacia la Biblia y la inspiración divina. Pero, ¿qué es sana doctrina? Por comparación lógica es una enseñanza o conjunto de ideas u opiniones que no están “enfermos” y que son buenos para la salud espiritual de las personas; son instrucciones y consejos que no están dañados, podridos o en mal estado; y es una palabra que no está viciada, una interpretación sin riesgo, un discipulado que procura el bien de alguien o de un grupo determinado.

Pero cómo saber cuándo una doctrina está sana o enferma es la pregunta que debe contestarse.

Pese a que a simple vista parece ser una pregunta compleja, no lo es en realidad. Responderla es fácil: la misma Biblia y el Espíritu que la inspiró deciden cuál doctrina es sana y cuál enferma. El meollo está en estudiar la Biblia y en dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ninguna de las dos parece que se hacen hoy en día.

Por eso es que se enseña tanto disparate y se dice tanta palabra viciada desde los púlpitos y en los salones de clases y se concuerda con tanta idea podrida y riesgosa en la mente y el corazón (cf. 1 Timoteo 1:8-11; 6:3-10). El punto culminante es este: la sana doctrina incumbe a todos, no solo a aquellos que predican o enseñan, pero estos últimos tienen mayor responsabilidad porque no solo “se salvarán a sí mismos, sino también a los que les oyeren” (1 Timoteo 4:16).

El apóstol Pedro escribió: “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos” (2 Pedro 1:19a). Y Pablo: “Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir” (2 Timoteo 3:16 TLA). ¿No es este un gran motivo para animarse? ¿No es este un buen incentivo para asimilar la Biblia, para estudiarla y deleitarse en ella?