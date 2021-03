¿Votar o botar?

Este próximo domingo los hondureños se juegan el futuro de la nación, desde ya los analistas pronostican el mayor abstencionismo electoral desde que la democracia fue restaurada en el país, algo totalmente comprensible. El temor al contagio por coronavirus, así como la enorme frustración y decepción de la población con respecto a la clase política, no son aliciente alguno para ejercer el voto.

Sin embargo, votar, más que un derecho de todo ciudadano, es un deber y un compromiso, para con la familia y con el país, es una obligación con la historia y la mejor forma de luchar contra la corrupción, aunque parezca difícil de creer. El catecismo de la Iglesia católica al referirse al Cuarto Mandamiento y a los deberes ciudadanos, en su numeral 2240, nos ilumina sobre el deber de votar que tenemos los cristianos, como una forma de participación en la construcción de la comunidad política en busca del bien común. Los políticos son servidores públicos, empleados del pueblo, y no al revés, es en el pueblo en quien descansa la soberanía.

La voluntad popular en toda democracia moderna, es la que detenta el auténtico poder y la autoridad, por eso el ejercicio del voto es la mejor manera de hacer valer esta potestad. Acudir a la crítica, la sátira, la denuncia, la protesta, cuando algo anda mal en el gobierno, es también otro derecho, pero su repercusión será poca o nula, si solo nos quejamos, y al mismo tiempo nos ausentamos. Es urgente entender que si no se ejerce el voto, quejarse en las redes sociales, en un vídeo, vandalizar la propiedad privada, o lanzar discursos incendiarios, servirá de poco en el futuro.

El momento clave para hacer escuchar la voz y la protesta es frente a la urna, el mayor acto contra la corrupción será no volver a votar por aquellos cuya honestidad está en entredicho; pero surge la pregunta ¿por quién votar? Es triste aceptarlo, pero haciendo una lectura de la reacción del pueblo hondureño, ante la solidaridad y la presencia del presidente de El Salvador durante los embates de Iota y Eta, se hizo evidente el vacío de liderazgo que hay entre la clase política de Honduras. Con campañas que en muchos casos insultan la inteligencia del ciudadano, la nula voluntad en los partidos para forjar políticos nuevos de carrera, así como la escasez de perfiles jóvenes que apuesten por un verdadero giro de timón, y dejen de estar acomodados a la sombra de tanto dinosaurio en las filas de sus partidos.

Por eso responder ¿por quién votar? es difícil, sería más fácil decidir a quiénes “botar”. Lo cierto es que no existen recetas mágicas para tomar esta decisión, y no corresponde a la Iglesia influir en ella, pero si puede ofrecernos luces, por eso la doctrina social recomienda dos actitudes frente al ejercicio del voto, la prudencia y la conciencia. La prudencia capacita para tomar decisiones coherentes, con realismo y sentido de responsabilidad, mientras la conciencia nos recuerda que votar es una práctica de discernimiento, consecuencia directa de la libertad individual, pero con repercusiones sociales y comunitarias; porque cada voto no solo afecta a quien lo ejerce, sino a todos.

En este caso ser prudente y consciente se resume en no votar por revanchismo, por la foto o la canción del candidato, el color político, la tradición familiar, el compadrazgo, la promesa de un empleo, o las conveniencias personales. Ciertamente ante la propuesta política tan pobre de este año, discernir implicará un mayor esfuerzo, pero hacerlo es necesario para que al final del día, en palabras del papa Francisco, no nos quedemos en la cola de la historia, ni dejemos que otros sean los protagonistas del cambio que anhelamos. ¡Que Dios bendiga nuestra PATRIA