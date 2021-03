Democracia, procesos y obligaciones

El próximo domingo tendremos elecciones internas. Tres partidos elegirán a sus candidatos a elección popular. Las prácticas actuales más directas nos permitirán conocer los candidatos para los que no teniendo partido, pero interesados en votar, puedan escoger al que consideren el más adecuado. Y aquí es donde está el problema.

La política es pasión y poco juicio. Y últimamente espectáculo. Por ello, podemos anticipar que como ha venido ocurriendo desde 1980 hasta ahora, la calidad de los elegidos deja mucho que desear. Porque en vez de méritos e idoneidad para el cargo, se escoge por la popularidad, la belleza o por el ruido que el elegido haya hecho para llamar la atención de los votantes.

Por ejemplo, el Congreso ha tenido más jugadores de fútbol y entrenadores que nunca antes, sin que ello signifique una mejoría de la capacidad del primer poder del Estado para aumentar su defensa de los intereses nacionales, por medio de una legislación que atienda los problemas mayores de Honduras.

Corriendo el riesgo de creer que, todo tiempo pasado fue mejor, hasta finales de los 70, los pueblos –en una descentralización que ha puesto de moda Rixi Moncada– elegían sus candidatos por cada uno de los partidos. En ese procedimiento, rechazado actualmente, se escogía entre conocidos. Y el elector, tenía conciencia quién era su diputado, como actualmente se sabe cuál es su alcalde; pero no se sabe qué regidor le corresponde defender en caso de necesitar sus derechos. Típico de una democracia representativa, cada pueblo elegía delegados que, en una convención, escogían en forma democrática con algunos resabios rezagados del pasado autoritario, al candidato presidencial.

Ahora participan todos; pero casi nadie tiene conocimiento real de las virtudes de la persona escogida. Es decir que si comparamos los dos sistemas, en el antiguo el elector conocía sus candidatos; ahora en cambio, solo los candidatos conocen a sus activistas. Mientras que los ciudadanos no tenemos a quién recurrir en el caso de que se nos niegue o se amenacen nuestros derechos.

La Constitución de Cádiz (1812) es posiblemente el templo más perfecto del liberalismo del siglo XIX. En ella se establece –y a más de alguno le puede parecer extraño– el distrito electoral, basado en la parroquia. De forma que, igual que ocurre en Estados Unidos, el ciudadano tiene en Washington, un representante de su distrito que vela por sus intereses. Y al cual se puede recurrir cuando las autoridades no le atienden sus peticiones o le niegan sus derechos. Los capitalinos hondureños, por ejemplo, no sabemos quién es nuestro diputado.

Los diputados aquí en Tegucigalpa son 23, pero no hay vinculación entre ninguno de ellos y la población de una zona determinada como la colonia Kennedy, Miraflores, Carrizal o Las Brisas. Igual ocurre con los habitantes de San Pedro Sula. Los vecinos de Chamelecón no tienen diputado.Tampoco Ciudad Planeta, Cofradía o los bordos de la Rivera Hernández.

Pueden parecer poco importante. El aceite que permite la flexibilidad a la democracia es la vinculación entre los elegidos y los electores. Los triunfadores no ganan un premio, si no que asumen una responsabilidad.

Pero como no se entiende ni se aplica, enfrentamos un distanciamiento entre un importante segmento de la población que no cree en el sistema democrático. Por tanto, debe defender sus propios derechos en la calle. O siguiendo caudillos que a cambio de adhesión dan protección. Las maras están llenando la ineficiencia de los partidos. De allí, su crecimiento e influencia. Así como el sicario, al sistema de justicia, porque ejecuta los rencores acumulados mediante una paga. Este próximo domingo, pensemos en esto al votar.