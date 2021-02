Entre el amor y el odio

Creo que el modo sensato de pensar y actuar sería desear y buscar ser amado, no odiado.

Esto se puede ver desde el punto de vista relacional.

“Los seres humanos somos seres sociales”, dicen los entendidos. “Ningún ser humano puede vivir en completo aislamiento, nos necesitamos los unos a los otros para crecer, apoyarnos, interactuar, darnos afecto y ocupar un rol”.

Y esto más: “Con independencia de la cantidad…, aquí como en muchas otras cosas, lo que importa es la calidad”. Pero para que haya calidad tiene que haber amor, debe decirse. Los dos son mutuamente incluyentes. No puede haber relaciones de calidad sin amor de por medio. Y no puede decirse que se ama cuando las relaciones carecen de esa propiedad inseparable que permite calificarlas como inestimables.



La pregunta es entonces: ¿estamos obteniendo el amor que deseamos y buscamos? Si la respuesta es no, preguntémonos ahora: ¿por qué no? Recordemos que lo importante no es la cantidad o el número.

Si no estamos obteniendo el amor que deseamos y buscamos, muy posiblemente es porque estamos reteniendo el nuestro. Jesús dijo: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes” (Mateo 7:12 NVI).

¡Por supuesto que queremos amor! Pero nuestras palabras y actos muchas veces sirven como repelentes o sustancias tóxicas que terminan por alejarlo o aniquilarlo por entero de las relaciones. Si este es el caso, o esto es lo que está sucediendo o por suceder, propongámonos ahora vivir diferente, es decir, haciendo constantemente lo que dicen estas excelentes palabras: “Ama y haz lo que quieras.

Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor” (Agustín de Hipona). El resultado será, muy seguramente, el amor que anhelamos y que hemos andado buscando; un amor ágape que comenzó desde adentro de nosotros.