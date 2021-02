Foro sobre futuro de Honduras

Aunque no todos lo digamos, por diversas razones, algunos estamos preocupados por el futuro de Honduras. Un país que no crece, muere inevitablemente. O si crece vegetativamente –como el caso de Honduras– prolonga su agonía o se encharca entre el lodo y la pobreza. Por ello es que se nos ha ocurrido utilizar la conmemoración del bicentenario para interrogarnos sobre el futuro, partiendo de lo que hemos hecho bien y haciendo autopsia sobre los errores cometidos desde 1821 hasta ahora.

Es decir, para que no nos ahoguemos en el academicismo o nos embroquemos en el victimismo y nos echemos a llorar por nuestra mala suerte, como hacen los ingenuos, hemos creído oportuno reflexionar sobre el futuro. A partir de las peligrosas señales: crecimiento acelerado de la población, incremento de la pobreza, lento desarrollo económico, nulo crecimiento de una burguesía nacional y descuido en la formación de una mano de obra competitiva con la cual darle valor agregado a lo que vendemos en el exterior, respondernos si estamos caminando en la ruta correcta.

En esta dirección he hablado con Guillermo Matamoros para preguntarle qué piensa sobre un foro en SPS en donde el tema sea “¿Tiene futuro Honduras?”. Me ha respondido positivamente. Y hemos hablado de invitar a Yuval Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, para que nos venga a demostrar cuáles son sus fundamentos para concluir que, para 2050, cinco países del mundo, incluida Honduras, desaparecerán. Para cuestionar sus tesis, Pedro Barquero, Jesús Canahuati, Armando Euceda, Carlos Flores, Ricardo Maduro y los presidentes de los colegios de historiadores, economistas, administradores de empresas, pedagogos y psicólogos.

Y como espectadores, en silencio como corresponde, los candidatos presidenciales de los partidos políticos, que, al final de la discusión, uno de ellos, hablando en nombre de todos, asumirán el compromiso de usar las conclusiones del foro sobre el futuro de Honduras como acciones de sus planes de gobierno.

Tanto Matamoros como el suscrito tenemos algunas dudas. La primera de ellas es muy personal. ¿Estarán interesados los líderes de Honduras, que viven de la pobreza, de la ignorancia de los electores y consumidores, es decir, del atraso de Honduras, en reflexionar para buscar cambiar la situación? ¿Tienen las élites hondureñas conciencia de que Honduras puede entrar en una fase convulsiva en el corto plazo o desaparecer como nación? ¿Conocen los mencionados y los asistentes potenciales al foro las tesis de Harari? Para despejarlas, el mensaje que le envié a Matamoros se lo remití a Napoleón Larach, William Chahín, Mario Canahuati, Pedro Barquero, Roger Valladares y a otros líderes más. Solo William Chahín, el más amigo entre los mencionados, me respondió entusiasmado. Espero que esta semana lo hagan los otros.

De todos modos, como esto es vital para el país, porque no podemos seguir esperando que los de afuera piensen las soluciones y nos las financien los agentes externos, además de artículos en los periódicos intentaré reunirme con los rectores de las universidades. He buscado interesar al rector interino de la Unah en la conmemoración del bicentenario e involucrar a la más alta casa de estudios en la búsqueda de aportes teóricos y propuestas concretas, y no he tenido éxito. Su mayor ofrecimiento, cosa que agradezco, pero no necesito, es que me prometió conseguirme 20 minutos para hablarle al CSUCA. Le dije que no tengo interés en eso, sino que en su involucramiento en esta conmemoración del bicentenario de la independencia, en la que buscamos reflexionar, estudiar, crear y proponer soluciones que nos permitan anticipar una nación hondureña mejor que la que tenemos.

Como cristiano católico, hombre de fe, espero reacciones.