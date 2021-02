A principios de los setenta fue muy popular una película estadounidense, bastante empalagosa y lacrimógena, que llevaba el nombre que he dado a esta columna. En ese filme se narraba una de esas tragedias románticas que tanto gustan todavía y en la que uno de los protagonistas termina por morir, en plena juventud y en pleno enamoramiento. A pesar del triste final, del amor solo se presentaba el lado amable, empezando porque duraba poco y no llegaba a experimentar el paso de los años. Recuerdo también el eslogan que acompañaba a

“Love story”, y que decía algo así como que “amor es nunca tener que pedir perdón”.

Luego de casi treinta y siete años de matrimonio, y a propósito del próximo Día de San Valentín, tengo la certeza de que el amor real, el que logra mantener unidos a un hombre y a una mujer durante esos o más años, poco tiene que ver con un melodrama.

Las verdaderas historias de amor parten de la firme decisión de compartir la vida con alguien, con sol o con sombra, con frío o con calor, con ganas o sin ganas. El sentimiento, la pasión, inicial, con los años se convierte en algo mucho más maduro, mucho más estable, en el que aquel gustarse inicial evoluciona a un sereno placer de compartir alegrías y sinsabores, con la absoluta certeza de que la felicidad está al lado de esa persona y que buscarla en otro lado termina por ser un autoengaño o, a lo sumo, una fantasía pasajera.

Las historias de amor verdaderas también nos obligan a echarle unos cerrojos, unos candados al corazón, para asegurar que la natural aspiración al amor exclusivo sea posible siempre.

Porque no hace falta meterse en la cama con otra persona para faltar a la fidelidad, a la lealtad. Basta, muchas veces, con compartir, sin pudor, lo que se lleva por dentro y permitir que alguien más penetre esos ámbitos que luego nos vuelven volubles, frágiles, permeables.

El amor verdadero, el que remonta las décadas y las arrugas, es cuidadoso, prudente, respetuoso del otro.

Y, volviendo a “Love story”, afirmar que cuando se ama de veras el recurso a pedir perdón no es válido, vale para dar un golpe de efecto, pero en la vida real, en las relaciones conyugales de carne y hueso, debe ser algo de todos los días. Porque, aunque no se ofenda en cosas graves, en la cotidianidad pueden darse respuestas desabridas, ceños fruncidos, descortesías, producto del cansancio, de las preocupaciones, de los achaques propios del paso del tiempo. Y hay que pedir perdón por esas cosas, para que el amor no se agoste y recupere su frescura, su juventud.