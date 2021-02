Percepciones nada más

Las percepciones son la base de la reputación, de allí que sean tan importantes y que gobiernos, organizaciones, empresas y personalidades de los diferentes ámbitos de la vida pública se preocupen por gestionarlas, a través de las acciones concretas y de la comunicación.

En ese sentido, no se trata solamente de aparentar, sino de comunicar estratégicamente el ser y el hacer de la instancia o persona interesada. Dejar de lado el valor de las percepciones es una manera brutal de desconocer su relevancia, especialmente cuando hay metodologías sólidas que respaldan algunos estudios.

De allí que los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, presentado recientemente por Transparencia Internacional (TI) basado en los niveles de percepción sobre el sector público en 180 países alrededor del mundo, aunque sean tan duros para Honduras, representen una especie de brújula para saber cómo nos encontramos.

Se trata de cómo es percibido el actuar de cada gobierno por sus respectivos pueblos, además de diversos estudios de peso en la materia. No son opiniones a la ligera, sino que representan mucho más que eso, como mínimo –en el caso de encontrar brechas significativas entre lo que se hace y lo que se proyecta- reflejan que hay desviaciones en la comunicación. Quizás haya que reorientar la narrativa hacia los distintos públicos.

Pero la soberbia es una mala consejera y lejos de revisar qué es lo que se está haciendo mal, desde la recién creada Secretaría de Transparencia, cuya sola existencia es puesta en tela de juicio, desestiman el índice mencionado.

La situación no solamente se queda allí, sino que las autoridades centrales parecen persistir en un discurso que lejos de reducir la desconfianza, logra acrecentarla.

Un buen ejemplo es el anuncio reciente de 496 mil vacunas contra el covid-19 que se recibiría en este mes, noticia que fue acompañada de la información de que fuimos “premiados” porque hemos presentado uno de los mejores planes de vacunación de Latinoamérica, algo en lo que ha insistido la Secretaria de Salud.

En la misma semana, el país registró cuatro fallecimientos de profesionales de la salud, acumulando 70 muertes de médicos en lo que va de la pandemia, 37 enfermeras y enfermeros. Es difícil contrastar la retórica con una realidad que golpea, vivida a diario por quienes están en primera fila poniendo no solamente sus conocimientos al servicio de los demás, sino exponiendo su propia vida.

Es difícil aceptar la versión oficial, cuando notamos como se ve con desdén la preparación profesional y el conocimiento científico, relegándolo a un segundo plano, porque primero está la capacidad para defender lo indefendible.

Todo está puesto para hacernos creer que existe una dicotomía insalvable entre la economía y la salud, cuando en realidad no existe una sin la otra.

La economía del país no resistiría un nuevo confinamiento, pero tampoco resistirá mucho si no existe una verdadera estrategia que contemple algo más que restricciones a la circulación de las personas.

Un verdadero programa de fortalecimiento y abastecimiento de los centros hospitalarios que están haciendo frente a la pandemia, la protección del personal de salud, que pasa por la dotación de equipo de bioseguridad de la calidad necesaria, así como la vacunación, son parte fundamental. En fin, se trata de cumplir el discurso, con hechos concretos.

La población difícilmente olvidará la promesa incumplida de los más de 90 hospitales, anunciada al inicio de la pandemia; los hospitales móviles y la impunidad puesta a la vista de todos. Para cambiar las percepciones, primero hay que modificar la realidad y construir confianza. No hay que perder de vista que no hay democracia, si no hay confianza. Eso no es percepción.