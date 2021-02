Disyuntiva en caso Navalni

Estados Unidos y los países europeos exigen con firmeza la liberación del opositor ruso Alexéi Navalni, pero quieren continuar el diálogo estratégico con el presidente Vladimir Putin, lo que puede generar confusión en su mensaje.



De Berlín a Washington, las naciones occidentales denuncian una “deriva autoritaria” rusa y amenazan con nuevas sanciones contra Moscú.



Pero el mandatario ruso no da el brazo a torcer. Navalni permanece detenido desde su regreso a Rusia el 17 de enero después de cinco meses de convalecencia en Alemania por un envenenamiento que, según él, fue ordenado por Putin.



Las manifestaciones que reclaman su liberación son duramente reprimidas. ¿Qué pueden esperar los países occidentales de este nuevo pulso con Putin, después del de Ucrania y del caso Skripal, un exagente ruso también envenenado con Novichok? Poco o nada, según los expertos.



Quieren “hacer pagar un precio en términos de reputación a Rusia y Putin”, estima François Heisbourg, consejero especial en el International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres. “Pero no creo que nadie en Occidente espere la liberación de Navalni y todavía menos la caída de Putin o que se rebaje sobre el intento de envenenamiento”, dice.



Para Cyrille Bret, profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París, la ofensiva occidental “muestra al poder ruso que Navalni no está aislado a nivel internacional”. El nuevo presidente de EE UU, Joe Biden, aunque dijo estar “muy preocupado” por la situación en Rusia, también señaló “el interés mutuo” en tratar cuestiones como el tratado New START de desarme nuclear. La UE enviará a Moscú a su jefe de la diplomacia, Josep Borrell, para transmitir un “mensaje claro” sobre los derechos humanos. “Si esta presión continúa, no pasará nada. Sólo hará más profunda la convicción de que Occidente quiere poner trabas a Rusia y que se tiene que hacer lo máximo para responder”, insiste Fyodor Lukyanov, redactor jefe de Russia in Global Affairs.