La religión no cura el pecado

La autora Landa Cope cuenta que en cierta ocasión observó la emisión de un programa de televisión cuyo fin era comprobar la idea popular de que una comunidad tiene mejor calidad de vida en la medida que haya más cristianos en ella. Se escogió a la ciudad de Dallas, ya que poseía el índice más alto de asistencia a la iglesia en todo Estados Unidos. Se consultaron varias estadísticas y estudios sobre la realidad del lugar en asuntos como seguridad ciudadana, sistema sanitario, educación, sistema judicial, economía, empleos, vivienda, nivel de pobreza, entre otros. Los resultados fueron sorprendentes. Casi todos los índices descalificaban a esa comunidad por lo que respecta a una calidad de vida adecuada; ¡siendo ella la ciudad más cristiana del país!

El fenómeno de Dallas no es algo privativo de ese lugar, sino que es observable también en otros sitios como por ejemplo Honduras. En nuestro país cerca del 90% de la población se autodenomina cristiana. Sin embargo, esa estadística pareciera no tener mayor incidencia en la realidad social que vivimos. ¿Por qué? Quizás la respuesta se encuentre en cómo se entiende lo que es la religión. No son pocos los que creen que siendo religiosos podrán alcanzar la salvación o ganarse el favor divino. Muchos se escudan en ella para seguir haciendo lo que sus deseos les dictan.

Pero la religión, estimado lector, no salva a nadie ni cura el pecado. Solo Dios es el único capaz. Yo puedo ser la persona más impecable en términos religiosos, puedo estar todos los días en culto y orar ocho horas diarias y a la vez no tener una pizca de conexión con Dios; tal como sucedió con los fariseos en tiempos de Jesús. Existe la posibilidad de ser personas cristianizadas, pero no cristianas; fieles cultistas, pero no seguidores obedientes del Maestro. Ya bien lo dijo Dios en Miqueas 6:6-8, de nada sirve la religiosidad si no va acompañada de un corazón apegado a Su voluntad. Honduras requiere, pues, de menos religión y más acción y carácter cristianos al mero estilo de Jesús.