Del aislacionismo al multilateralismo

Contrario al clima de confrontación de la era Trump, los líderes europeos y latinoamericanos se han volcado con mensajes de congratulación para el nuevo presidente de EE UU, Joe Biden. Una señal que muestra con claridad que habrá un cambio total en la política, donde se pasará del aislacionismo que propició Trump a la cooperación y alianza con otros líderes del mundo.

Es que la experiencia norteamericana está clara. Cuando EE UU ha emprendido proyectos desde ataques contra el terrorismo hasta las grandes cruzadas en pro de la libertad y la democracia, y lo ha hecho en coordinación con otras potencias, se ha ganado el apoyo internacional, pero cuando ha pretendido ser un poder omnímodo se ha ganado el rechazo del mundo como ha sucedido con Trump, que deja un país muy ensimismado con el nacionalismo.

Para los momentos que el mundo ha vivido durante 2020 y el año actual en materia de comercio, pero sobre todo de salud pública, esas actitudes aislacionistas se han visto muy mal y han traído consecuencias serias en la lucha que se ha emprendido contra el covid-19, así como en la lucha contra el cambio climático. Pero tal parece que todas estas esferas de la política norteamericana serán trastocadas por Biden.

Empero, no debemos sepultar las protestas de Trump, simplemente por su pretensión de ubicar a EE UU, primero y pretender ser la única potencia en el mundo, pues sus reclamos no fueron siempre infundados, pero su actitud poco diplomática y su tono de agresividad, no permitieron que iniciativas que valían la pena, pudieran ser puestas a discusión, pues realmente habló de varios temas que en materia de política internacional valdría la pena retomar.

Porque el problema cuando Trump quería algo, era que más parecía la rabieta de un niño caprichoso que el reclamo de un líder mundial, cuyas palabras y acciones pesan en todo el planeta. Por ejemplo cuando habló de la reforma de la ONU o la profunda reforma de la OMS, porque quien tiene dudas que estas organizaciones mundiales necesitan ser reformadas.

La respuesta de la OMS ante la pandemia, podría ser científica, pero carecía de tanto sentido común, que la opinión de ciudadano de a pie, parecía tener más sentido de lo que decía la OMS, para enfrentar el covid-19. Solo pensemos en lo que la OMS decía de la mascarilla, mientras en la mayoría de los países se establecía su uso, para terminar diciendo al final la OMS que la mascarilla era un medio eficaz de enfrentar el virus.

Por eso, Trump no dejaba de tener razón en que la OMS necesita reformarse, solo que lo que se esperaba de un líder del mundo como lo es Estados Unidos, no es que se retirara de la OMS sino que con su poder o con su peso en aporte económico a estas entidades multilaterales pudiera provocar los cambios que ha logrado en otros frentes. La vuelta al Tratado nuclear, el regreso al Acuerdo de París y la presencia nuevamente como miembro de la OMS nos dice con más claridad que la era del aislacionismo terminó, para dar paso a un Estados Unidos como el mundo lo espera, liderando el mundo libre mediante el multilateralismo.