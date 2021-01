“Vamos a empezar a escucharnos, a mostrarnos respeto. La política no tiene que ser un infierno, destruyendo todo en su camino. Si no estamos de acuerdo, no tenemos que ir a la guerra; tenemos que rechazar una cultura en la que los hechos se manipulan o incluso se fabrican”. Este es un fragmento del discurso del presidente electo de EE UU en su toma de posesión el día de 20 de enero en el Capitolio.

La retórica ha recuperado su puesto en esa nación, palabras y sentimientos entrelazados coherentemente en un mensaje esperanzador. Una muestra de lo que un liderazgo con propósito y compromiso significan para un país y un planeta.

Entendimiento, tolerancia, respeto, unión de ideales e integridad. Eso como base de convivencia de una sociedad y de un país. Política de altura, fina, de alto nivel, libre de pasiones y de artimañas, de una sola cara, dejando el partidismo de lado en beneficio de la generalidad.

En nuestro país estamos lejos, muy lejos, de tener un pensamiento así en nuestros políticos. Definitivamente la cultura es la diferencia.

Nuestra oferta es pobrísima. De hecho, estamos tan mal que la mayoría del pueblo no sabe por quién votar. No hay ningún candidato que llene un mínimo las expectativas de este pueblo. Y eso es asombroso porque somos un pueblo que se conforma con poco. Nos basta tener dinero para la recarga del celular.

Aquí los candidatos políticos no proponen, destruyen. Allí no hay seso, solo veneno. Y el pueblo goza con ello, se identifica con esa forma de ser, y en sus vidas personales así viven, destruyendo y menospreciando.

Y los que se creen inteligentes señalan, señalan y siguen señalando. Pero realmente son inútiles. Porque señalar con desdén sin ofrecer soluciones es ansia de protagonismo.

Necesitamos que los decentes se incorporen a activar en política para cambiar ese escenario.

Hay que bajarse de la cerca y tirarse al ruedo. Profesionales, estudiantes, obreros, todos, comprometidos en propósito. Suena descabellado eso. Incursionar en política, cambiar las reglas del juego allí, llevar luz. Algunos dirían que es imposible. Pero internamente sabemos que es la única manera.

“Porque sin unidad no hay paz, solo amargura y furia; no hay progreso, solo ira agotadora. No hay nación, solo una situación de caos,” siguió diciendo en su discurso el nuevo presidente de la gran nación del norte.



Política fina, oratoria de lujo, corazones nobles al servicio del país.

Estamos lejos, muy lejos de ese nivel.