Inmunidad de rebaño

Siempre son las mismas preguntas: ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Vendrá pronto la vacunación? Mis hijos, quizá como muchos otros niños más, consultan a diario, con la esperanza de saber si hay noticias para ellos.

Les respondo casi siempre en los mismos términos. Aún no sabemos, tampoco tenemos nada claro con las vacunas. Hay que reconocer que los mensajes sobre esto último son tan confusos y contradictorios que lo mejor es no sembrar falsas expectativas que luego habrá que enfrentar.

Los veo y pienso en que ellos serán parte de la generación de la pandemia, perdiéndose el contacto con sus pares, aprendiendo a vivir con esta libertad ficticia, enfocados en situaciones complejas, pasando los días, las semanas y los meses, deseando una buena noticia.

Aprendiendo a medias, en un sistema educativo puesto a prueba, con escasa preparación para la enseñanza digital, perdiéndose una buena parte de los mejores momentos de la niñez.

Eso les ha correspondido vivir y sin lugar a dudas tendrá su efecto en la vida adulta de ellos.

Cada experiencia vivida, cada día que pasa, cada desilusión con la realidad de Honduras, nos deja una completa sensación de indefensión.

Como muchos países alrededor del mundo, estamos haciendo esfuerzos por sobrevivir ante la pandemia; pero a diferencia de otros, no tenemos claridad alguna sobre el presente, tampoco sobre el futuro.

Nos cuidamos del virus, pero también de no caer en la tristeza de ver cómo pasa el tiempo y la manera en la que se está llevando este enorme barco, que parece ir a la deriva.

Detrás de las promesas y de los nombramientos absurdos está el juego peligroso con una nación que muere lentamente, no solo por la enfermedad, sino por la desesperanza que corre el riesgo de volverse crónica. Es cada vez más difícil tomar en serio los anuncios de las autoridades centrales. Los mensajes como “vamos a construir hospitales, vamos a salvar a las micro y pequeñas empresas, vamos a rescatar la educación” ya no tienen efecto alguno, a fuerza de no cumplirse.

Probablemente estemos experimentando una especie de inmunidad de rebaño, no a la pandemia por covid, sino a la falsedad, por la exposición constante a ella.

Muchos se van, se curaron de miedo. Nada parece asustarlos, quizá han experimentado durante demasiado tiempo el abandono y la desidia; tal vez por eso buscan creer cuentos de otros sueños, sin percatarse de que pueden convertirse en verdaderas pesadillas.

Pero nuestra gente no se aventura porque sí, sino porque no tiene nada que perder. ¡Cuánta tristeza encierra esa frase! Solamente está la vida, que puede ser demasiado corta para esperar que alguna vez podamos palpar verdaderos cambios en este país. Parece que ellos son inmunes a las advertencias.

Ya no son capaces de percibir el peligro, ni siquiera de evadirlo, probablemente por convivir con él durante más tiempo del que imaginaron, hasta llegar a perder un poco de cordura ante la desesperanza. Hemos llegado al cansancio colectivo, por vivir en la incertidumbre permanente, con la sensación de estar aferrados al borde del abismo y con la ilusión de que alguien, en algún momento, vendrá a extendernos la mano milagrosa, como si se tratara de algún cuento de hadas, con final feliz. Ponemos nuestras esperanzas siempre en otros, no en nosotros.

Endosamos la responsabilidad propia, ante la incapacidad de generar cambios positivos en nuestro entorno. Nos hundimos. ¿Hasta cuándo despertaremos del permanente letargo?