Estas palabras del papa Francisco resonaron en mi cabeza tras contemplar las tristes imágenes de la caravana de migrantes, con más de 9,000 compatriotas, que hace unos días fueron golpeados por militares en la frontera con Guatemala. Un síntoma de la debacle nacional que vive el país y que posee raíces más profundas, la más evidente de todas es la incompetencia y la corrupción impune de un Estado incapaz de generar las condiciones propicias para que su pueblo no se exponga al autoexilio en busca de mejores condiciones de vida.

A esto hay que sumar la violencia y el crimen organizado, que secuestran a las familias más pobres, la angustia desesperada de la gente ante la pobreza exacerbada por dos huracanes, sin olvidar el caos sanitario en el manejo de la pandemia del coronavirus. No se trata solo de migrantes, sino del retrato de la realidad nacional, de nuestros fracasos, de nuestros miedos, de nuestra incapacidad para empatizar con el dolor y la necesidad del otro, de una sociedad que se ha vuelto cada día más individualista, egoísta y ajena al problema de los demás, de una Honduras sumergida en divisiones ideológicas absurdas o de clase social y que distraída en farsas políticas, tarde o temprano, sino se espabila, se dejará ganar la partida por andar buscando falsos (as) mesías que vengan desde “arriba” a solucionarle “mágicamente” sus problemas, esperando tiempos mejores, pero ya lo decía el famoso filósofo y político romano Séneca: “La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos”.

La Sagrada Escritura nos recuerda cómo el pueblo de Israel y el mismo Señor Jesús junto con su familia sufrieron el drama del exilio y la migración, pero el regreso a la tierra prometida fue siempre el anhelo del corazón y el cumplimiento de las promesas de Dios.

Y es que aunque es válido y legítimo el derecho a migrar en busca de un mejor futuro, como lo reconoce el mismo magisterio de la Iglesia, desde el papa san Juan Pablo II se ha afirmado con insistencia el principio de la prioridad del “derecho de no migrar”, es decir, que las personas tengan asegurada la posibilidad de vivir en su tierra de origen con dignidad. Y es por esto por lo que se debe luchar, es necesario trabajar para crear en suelo patrio las condiciones necesarias para que ningún hondureño desee buscar fuera lo que hasta ahora es imposible conseguir aquí. Sé que parece idílico, utópico o extrapolado de la triste realidad, pero si primero creemos en Dios, antes que en los discursos y promesas de hombres o mujeres, si procuramos la solidaridad antes que el enfrentamiento ideológico, si abrimos los ojos de la razón y la fe, para actuar no solo movidos por la indignación o la frustración, seguramente descubriremos con asombro y gratitud los caminos de esperanza por los que Dios desea guiar a nuestro pueblo.

Es más que evidente que se necesitan cambios estructurales que promuevan una nueva cultura política, económica y social, pero debemos ser realistas, pues dicha empresa no se podrá llevar a cabo de la noche a la mañana, tampoco podemos pecar de ilusos y pensar que una transformación de la sociedad hondureña depende exclusivamente de la autoridad que nos gobierne.

Y es que salir adelante es y será corresponsabilidad de cada ciudadano consciente e inteligentemente involucrado en el cambio de su país, y en el que cada sector, político, empresarial, obrero, educativo, familiar y eclesial, desde un trabajo diverso (cada cual en su propia área) pero orientado hacia una meta común logrará no solo la construcción de una mejor Honduras, sino la de un mejor hondureño, para que un día se puedan elevar a Dios las palabras finales de la oración que compuso el gran poeta Froylán Turcios: ¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací! Libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho.