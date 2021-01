Dificultades para dejar el poder

Maquiavelo descubrió que cuando la política se distanció de la moral obligó a los gobernantes a quedarse en el poder, indefinidamente. No se refería al gobernante democrático, sino que al príncipe que había conquistado el poder.

El análisis de los gobernantes hondureños, desde 1982 a la fecha, la mayoría de los exgobernantes, al momento de concluir sus mandatos, no estaban dispuestos a entregarlo a su sucesor. Suazo es el primer continuista. Azcona es posiblemente el que menos nostalgia sintió al dejar la Presidencia. Supo que el poder era una carga y celebró el fin del calvario de su ejercicio. Reina dijo en algún momento que era una lástima que se le terminara el tiempo.

Quería seguir gobernando, porque gobernar aquí y en cualquiera parte del mundo es bueno. Caso de Trump. El mismo Villeda Morales parece, aunque no hay pruebas al respecto, que creía que podía volver a la Presidencia después del golpe que le infiriera López Arellano el 3 de octubre de 1963.

Carlos Flores, que conocía los problemas de dejar el cargo, un año antes empezó a manejar su propio vehículo para que al dejarlo no notara la ausencia del chofer oficial. Otra cosa: la persecución. Reina inauguró la persecución de su antecesor. A Callejas le amargó la existencia, pese a que le había financiado parte de su campaña por la creencia de que estaría mejor con Reina que con Ramos Soto, que le había señalado como corrupto. Lobo posiblemente es el expresidente más perseguido de los últimos años.

El presidente, al dejar el cargo, además de perder los goces del mando, tiene que enfrentar la furia rencorosa de sus enemigos, por ello hacen dos cosas: la primera, prolongar lo más que pueden el ejercicio del cargo. Carías Andino, José María Medina, Julio Lozano y Juan Orlando Hernández siguieron este camino. Y cuando no tuvieron otra que entregarlo buscaron un sucesor para que les protegiera la espalda. Medina creyó en Soto y este lo fusiló en Santa Rosa de Copán, en un asesinato imperdonable. Carías buscó a Gálvez para que le protegiera y murió en su casa sin que nadie le exigiera nada por sus pecados y desmanes en contra de los liberales. A Lozano, los militares le quitaron el mando en el llamado “golpe bueno”. Y a López Arellano lo destituyeron los jóvenes oficiales de la primera promoción una vez que se conoció el soborno bananero. En conclusión, no es cómodo dejar el poder y comprensible que los gobernantes se aferren al mismo.

Pero el sistema democrático exige el relevo y prohíbe la reelección. El que se haya permitido recientemente, con complicidad de Nasralla y Zelaya, no puede repetirse, en el caso de JOH, por segunda vez. De forma que debemos ayudar a los gobernantes a hacerle menos amargo el paso de su alto cargo de servicio al de simple ciudadano. Tal cosa no significa que haya que creer todo lo que dicen al respecto, pero no hay que amenazarlos, ya que al hacerlo se sentirán justificados para continuar –cuando no hay condiciones, tanto internas como externas– ni que nos impongan sucesor, cosa que solo Policarpo Bonilla y Carías han logrado. Terencio Sierra provocó la revolución de 1903 y, en el caso de Gálvez, elecciones fraudulentas de Lozano, su dictadura y la politización de las Fuerzas Armadas.

Nosotros recomendamos tranquilidad para salir del paso. Animar a JOH para que termine su período porque ha terminado su tiempo y bajar el tono amenazante en su contra, ya que de esta manera, acorralado, le empujaremos a hacer tonterías que pueden terminar en una crisis violenta.