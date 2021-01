¡Demasiado rápido!

“Lo valioso no es todo el tiempo, sino un punto preciso: el ahora”, Ekhart Tolle. Siempre decimos que los días de nuestra juventud pareciera que duran para siempre, lo cierto es que el presente es muy diferente al pasado por el cambio que ha existido en la visión mental.

La mente joven recibe más imágenes durante un día que la misma mente ya en la vejez. Así es la vida, la variable el tiempo pareciera que como un soplo llega y pasan segundos, minutos, horas, días, meses y años. La velocidad de rotación de la Tierra varía constantemente debido al complejo movimiento de su núcleo, océanos y atmósfera.

Los científicos que monitorean la velocidad de rotación de la Tierra esperan que la tendencia de tener días más cortos serán mayores en 2021. Nos sugiere que la Tierra ha estado girando inusualmente rápido, puesto que 2020 incluyó los 28 días más cortos desde 1960 y se prevé que el año 2021 será el más corto en décadas desde 1937. Básicamente, el Dr. Schumann afirma que el día que vivimos como de 24 horas en realidad tiene 16 horas, por eso los tiempos de hoy se viven muy agitados. La Tierra aumenta su velocidad en su movimiento de rotación y cada persona aumenta en su sensibilidad e intensidad.

La realidad es que este virus no solo afectó físicamente, mentalmente y a muchos espiritualmente. Todo cambia desde la perspectiva de Dios, lo que no sé es tan importante como lo que sí sé. Para muchos todo esto es coincidencia, pero la realidad es que vivimos tiempos proféticos. “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”: Mateo 24:22. “Habrá un terremoto nunca visto en la tierra”: Apocalipsis 16:18. Es el tiempo de examinarse a sí mismo, fuimos concebidos para invadir lo imposible; es tiempo del ahora.