Afrontar la realidad

Se acabó. El 2020 ha terminado, pero aún y cuando quisiéramos que con él también se hubiesen ido todos los problemas, la realidad es diferente. Hay situaciones que debemos enfrentar, porque sin la falta de atención necesaria solamente lograremos agravarlas.

Aún no existe la conciencia general sobre la debilidad de nuestras instituciones, como uno de los graves problemas, pero esa puede ser una causa raíz de muchos males en Honduras, que ha minado la confianza durante largos años hasta el punto en el que hoy nos encontramos.

Sin confianza, sin credibilidad en las instituciones y en las personas, difícilmente vamos a lograr alcanzar la cohesión social que está vinculada con el sentido de pertenencia y en pocas palabras puede definirse como el deseo de la población de permanecer unida y buscar el desarrollo de la colectividad.

No hay confianza, por eso creemos más fácilmente al vecino que a quien transmite un mensaje en representación de casi cualquier institución.

La recuperación de la institucionalidad, que es base fundamental para el estado de derecho, no solamente se logra a través de la existencia de leyes y discursos, sino esencialmente en el cumplimiento de ellas, en la transparencia y agilidad de su aplicación y sobre todo, de poner fin a la impunidad.

La situación de los derechos humanos en el país es muy frágil. Con los recientes asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas de la comunidad LGTBI, es evidente que aún nos falta mucho por superar.

Nos parecen situaciones lejanas, ajenas, como si se tratara de otro país, pero no es así, se trata de Honduras, de una sociedad que se vuelve intolerante a las diferencias de cualquier tipo.

Si no podemos abrazar las diferencias, por lo menos aspiremos a tolerar a quienes señalan y luchan por el respeto a sus derechos, al igual que todos.

A fuerza de convivir a diario con situaciones complejas, ya ni siquiera las vemos. No nos asusta ver a niños en los semáforos de las ciudades principales del país, haciendo piruetas para sobrevivir, tampoco nos sorprende que detrás de ellos se encuentren adultos que se aprovechan de esos pequeños de cabellos rubios por la desnutrición.

Si eso sucede a ojos de todos, en plena vía pública a la luz del sol, ¿qué sucederá tierra adentro, allá donde no podemos ver? Cosas más graves podrían estar pasando.

Estamos iniciando un año electoral, en el que debemos poner nuestro esfuerzo por señalar temas relevantes, por encima de aquellos que saltan a la vista. Es un tiempo para no perdernos en señalamientos de situaciones superfluas, sino de aquello que refleja nuestro ser como nación.

El 2021 será un tiempo para ser más conscientes de nuestro destino común, de pasar de la politiquería del regalito a cambio del voto, a la revisión de las acciones, actitudes y aptitudes de los candidatos. Será un cúmulo de oportunidades para luchar contra la corrupción, para buscar el entendimiento por encima de las emociones, de establecer puentes necesarios para la construcción de una sociedad pluralista.

Este año es un momento para revertir el desencanto de los jóvenes, no a base de promesas que se vuelven fallidas a la vuelta de la esquina, sino por medio de acciones reales y contundentes. Un año para que muchos puedan reivindicarse, no solamente pensando en las elecciones, sino en no perder este país que aún tenemos.

Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestra historia, de nosotros depende lo que en ella habrá. Los cambios no vendrán sólo con el correr de los días, sino con asumir una actitud diferente. Nuestro futuro depende de ello, no perdamos el tiempo.