2021, ¿nuestros sueños realizados?

Hubo una vez un mayordomo que tuvo un sueño fascinante. Vino a su mente con extraordinaria claridad la imagen del castillo más hermoso que se hubiere conocido. Corrió a ver a su rey para contarle su visión. Y el monarca quedó tan impresionado con ello que decidió poner a su mando lo que hiciera falta para convertirlo en realidad.



Pasó un año y el rey llegó de visita al lugar de la construcción. Encontró sumamente ocupados a todos. Grandes pilas de piedras, arena y maderas evidenciaban que aquella gente se preparaba para la gran obra. Todo hacía suponer que “el año entrante” ya se vería el resultado de tanto esfuerzo, pero pasó otro año y el monarca regresó nuevamente. Observó que la actividad seguía, pero el castillo propiamente no se había comenzado. El rey, que era un hombre sabio, supo que algo marchaba mal y decidió ayudar a aquel voluntarioso servidor que no podía producir resultados. “Déjame ver los planos, analicémoslos juntos”.



El pobre mayordomo palideció asustado. “No tengo planos, excelencia, el sueño está tan claro en mi mente que considero que no me hacen falta”. El rey sintió que la sangre hervía en sus ventas. “¡Necio! ¿Cómo puedes pretender construir sin planos? ¡Cómo puedo yo haber puesto obreros y materiales en manos de alguien tan inepto! ¡Inmediatamente cesas de estar a mi servicio, no te quiero ver nunca más!



¿Ocurrirá algo así también en nuestra vida personal? Está por iniciarse el 2021, ¿convertirá usted sus sueños en realidades? Le puedo asegurar que muchos de los “propósitos de año nuevo” no se llevarán a cabo jamás. ¿La razón? Están solamente en su cabeza, pero no hay planos que los respalden. Lo sé porque he ayudado literalmente a decenas de personas a escribir lo que esperan realizar y he visto los milagros que se operan en sus vidas. Sé que una vez que lo plasman en un papel adquiere el carácter de un compromiso que los impulsa a esa acción enfocada a obtener resultados. Puede usted creerme, hay magia en una “hoja de papel y un lápiz” cuando usted decide trazar sus metas.



LO NEGATIVO: Pretender convertir en realidad nuestros sueños sin planos.



LO POSITIVO: Enfrentarnos a un papel y plasmar ahí, por escrito, nuestras metas. Ese será el plano que convertirá nuestros sueños en realidades este tan próximo 2021.