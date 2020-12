Los juguetes y la Navidad

En varias ocasiones me ha tocado llevar juguetes, ropa, zapatos y otros artículos usados a diferentes entidades de servicio social para uso de los enfermos, niños y personas marginadas. Me ha llamado poderosamente la atención que hay muchos juguetes o por lo menos buena cantidad de ellos que todavía están con el envoltorio original, es decir, que nunca fueron usados por los dueños.

¿Significa este dato que hay niños que poseen tantos juguetes al mismo tiempo que no pueden jugar con todos? ¿Necesitan los niños tantos juguetes para ser felices? ¿Será porque nos remuerde la conciencia por no haberles dedicado suficiente tiempo? ¿Es para que los niños no nos reclamen y los conquistemos a nuestro lado? ¿Es que nuestro trabajo nos absorbe demasiado y los hemos dejado con los abuelos? ¿Es porque no queremos que tengan menos que los demás niños?

Con tal cantidad de juguetes alimentamos el egoísmo y la avaricia de los niños. Tienen tantos que no disfrutan, no pueden jugar con tantos, no se concentran, son inestables y eso afecta su vida estudiantil, produciéndoles ansiedad y desconcentración. Acaparando regalos disminuye su capacidad creativa e imaginativa.

Recuerdo haber visto a mis hijos y nietos pasar horas jugando con cosas sencillas, como cajas, sillas, ollas, plasticina, pedazos de madera, lápices y crayones. Y también usaban su imaginación.

No debemos olvidar que los juguetes son una parte de la economía nacional. Las campañas están diseñadas convenientemente para motivar y vender.

Los niños se vuelven locos cuando miran los anuncios televisivos y quieren todos los modelos.

Está bien, los juguetes en la cantidad adecuada son permitidos y son necesarios hasta cierto punto; pero también los niños deberían centrarse en las tareas escolares, en el deporte, en la preparación religiosa, en la vida familiar...

El objetivo es enseñarles a los niños a consumir con austeridad, solo lo necesario y suficiente para vivir cómodamente. La solidaridad es otra cualidad que debe ponerse en práctica con ellos, así como prescindir y a compartir con los niños pobres...