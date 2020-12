Hacía tanta falta contratar a un vendedor para sustituir al que acababa de renunciar, que no se le hicieron prácticamente pruebas al joven que solicitó el puesto. Se le dio la lista de precios, un listado de los clientes de la zona a cubrir, se le habló un poco sobre los productos y se le mandó a vender. El hombre viajó de inmediato con todo entusiasmo.

Una semana después, el gerente de ventas recibió un e-mail suyo, que lo horrorizó. Lo imprimió, y corrió a la oficina del gerente general para mostrárselo. ¿Qué decía el mensaje? “Bisite lla los clientes. Les bendy a todoz. Mi lema es Aga que Zuzeda. Yego maniana con los pedidos por un miyon de dolares. Rogelio”. ¿Qué debemos hacer? El gerente general sonrió, y calmadamente contestó: “Dos cosas, la primera es sugerirle con tacto, un curso de ortografía. La segunda, hacer de su lema “Aga que zuzeda”, quizá hasta escrito así, el lema para todos los vendedores.

Necesitamos gente que hable menos, y haga más”. Por supuesto, no trato de justificar la falta de preparación básica. Pero, yo le he preguntado a una experta, vicepresidenta encargada de Recursos Humanos de una gran empresa, qué cualidades consideran indispensables en aquellos que entrevistan para nuevos puestos. Me habló de conocimientos especializados, de carácter agradable, de facilidad de comunicación. Pero enfatizó que, sobre todo, establecen quién es un “hacedor” y quién es simplemente un “hablador”.

Por iniciar 2021, tan atípico, muchos escribirán “buenas intenciones de año nuevo”. Desde bajar de peso hasta aprender un nuevo idioma, etc. Aquellos que conviertan estos deseos en metas y objetivos tendrán mayores posibilidades de convertirse en “hacedores”. Por desgracia, una gran mayoría se quedará en la categoría de “habladores”, no harán que las cosas sucedan. El escritor español Bernabé Tierno, en su libro Los pilares de la felicidad: 30,000 días para una vida en plenitud nos recalca que en promedio tenemos esos 30,000 días en esta tierra para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Sería bueno aprovechar cada uno de esos días?

LO NEGATIVO: No percatarnos de que el tiempo pasa, lo aprovechemos o no.

LO POSITIVO: Comprender que tenemos un tiempo limitado para hacer que las cosas sucedan.