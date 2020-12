Dignos de crédito

Se cuenta de una mujer que fue a juicio oral. La corte le proveyó un abogado defensor, la puso en el banquillo y el letrado le preguntó: “¿Sabe quién soy yo?” La mujer respondió: “Claro que sí.

Usted es Juan Morales, un abogado que hace trampa evadiendo impuestos, cobrándole de más a sus clientes y que le ha sido infiel a su esposa en varias ocasiones. Yo no confiaría en usted, aunque fuera el último abogado del planeta”. El hombre quedó estremecido. Él señaló al fiscal, y le dijo a la mujer: “¿Y sabe quién es él?”. Ella respondió, “Claro que sí. Carlos Becker, un abogado que es igual o más cínico que usted en todo lo que le mencioné. De hecho, él tiene un amorío con la esposa suya en estos momentos”. Ambos abogados estaban enfurecidos. El juez, inmediatamente los llamó al estrado. Cuando ellos se acercaron, él les susurró: “Si le llegan a preguntar a esta mujer quién soy yo, los mando a la silla eléctrica”.

¿Por qué convulsionan las sociedades? ¿Por qué los hijos no respetan a sus padres? ¿Por qué los feligreses se retiran de sus congregaciones? Por una terrible epidemia de falta de credibilidad. Porque en muchos casos no existe coherencia entre lo que un líder dice y hace, o entre lo que aparenta y lo que es realmente. Según los expertos Tim Foecke y Jennifer Hooper, una de las razones del hundimiento del Titanic fue un problema con los remaches del casco.

Ellos descubrieron que no todos eran iguales, no tenían la misma composición, no se colocaron de la misma forma y no eran de la misma calidad. Sometidos a presión salieron disparados, permitiendo la entrada masiva de agua. No es descabellado, entonces, afirmar que, en gran medida, la falta de integridad hundió al Titanic.

De la misma forma, la falta de integridad es la que está hundiendo familias, sociedades y organizaciones en general. Por lo que un excelente propósito para 2021 es gestionar nuestra vida de tal manera que avancemos en ser personas íntegras, creíbles, es decir, dignas de crédito.