Hoy es Nochebuena

Hace un par de semanas levantaron por televisión una encuesta sobre el concepto que la gente tiene acerca de la Navidad, las opciones eran cuatro: a) Es una fiesta familiar, b) Es una fiesta de carácter religioso, c) Es un puente vacacional como cualquier otro, d) Es una propaganda consumista. La gran mayoría respondió que se trata de una fiesta familiar. Hay que decir que siendo esta una sociedad tan secularizada, el resultado fue el mal menor, pues al menos en el imaginario popular permanece un leve vestigio del auténtico significado de esta fiesta.

La Natividad del Señor es sin duda una de las fechas más importantes para Occidente, su celebración recuerda cómo la historia de la humanidad se partió en dos colocando como punto de referencia el nacimiento prodigioso de un pequeño judío en Belén, que es el Hijo de Dios, quien de adulto pasó haciendo el bien, fue grande en obras y palabras, para finalmente entregar su vida en rescate por todos, y resucitando de entre los muertos inauguró así el Reino de Dios. Semejante acontecimiento es digno de ser recordado y celebrado.

Es verdad que los Evangelios no establecen la fecha del nacimiento de Cristo, y que el 25 de diciembre fue adoptándose poco a poco como un día fijo en el cual conmemorarlo, ya que coincidía con las festividades en torno al solsticio de invierno. No obstante, lo importante no es el día, sino el acontecimiento que se celebra y más aún como lo celebramos.

Nochebuena, que es el preámbulo de la Navidad, es una oportunidad para colocar la propia vida como el mejor presente para ese niño que nace, el Emmanuel, el Dios con nosotros.

Alrededor de la mesa eucarística y de la mesa del comedor de todo hogar, el niño Jesús recibe el corazón de cada uno, como incienso de alabanza cuando es una vida santa que da gloria al Señor, como oro, cuando es una vida de servicio y entrega a los demás, como ungüento de mirra cuando la vida esta herida, caída por el pecado o convulsionada por el dolor y la confusión. No necesitamos estrenar ropa, zapatos, o gastar lo que no tenemos para celebrar este día, lo urgente es estrenar un corazón para ofrecerlo a Dios.

No es menester abarrotar los centros comerciales, o llenar de comida el refrigerador y la mesa, es urgente practicar la caridad, la empatía, la solidaridad y el encuentro, que incluso desde la responsable y sana distancia debe vencer el aislamiento egoísta. Porque no podemos olvidar que muchos vivirán esta Navidad en la orfandad, el duelo y el luto, por los que han partido a causa de esta pandemia, otros la enfrentarán en un albergue porque lo perdieron todo durante los huracanes, y algunos escucharán a lo lejos la cohetería, mientras luchan por su vida en la camilla de un hospital, cuidados por héroes y heroínas silenciosos que a imagen del niño que nace en la gruta de Belén también dan la vida por sus hermanos.

Que el nacimiento del Redentor en medio de la noche oscura por la que atraviesa el mundo brille como luz de esperanza, que renueve en cada uno la alegría de vivir con la mirada puesta en lo más importante, porque el niño que nace es nuestra salvación.