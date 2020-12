Como cada año, mucha gente toma de su tiempo y presupuesto para comprar los tradicionales estrenos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Para esas fechas hay que arreglarse y ponerse la mejor vestimenta que sea posible.



¿De dónde nace esa costumbre? Es una buena pregunta que quizá no podamos responder. El asunto es que estrenar es parte importante de las tradiciones hondureñas de esta época del año; aunque en algunos casos eso se traduzca a ponerse por primera vez un atuendo que tuvo un uso anterior.



Estrenar se ha vuelto un objetivo en sí mismo, cuando más bien puede ser el símbolo externo de algo mucho más profundo, como el cambio de actitudes y comportamientos para mejorar, como personas, familias y comunidades.



En ese sentido, se trata de preparar algo más que lo externo, de embellecer el espíritu, ante unas fechas tan especiales, que marcan en primer lugar el nacimiento de Dios hecho hombre y posteriormente el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo, de una vuelta más al sol, de un cúmulo de oportunidades que se abren.



Sin estrenos no hay Navidad, pero no se trata de la ropa nueva, sino de una renovada conciencia sobre el impacto que genera cada acción individual sobre el propio destino y el que tenemos en común.



Se trata de estrenar nuevos pensamientos, emociones, sentimientos y habilidades, no solamente para bien propio, sino para reflejarlos en los demás y convertirnos en agentes de cambio positivo.



Estrenar un atuendo a la moda, maquillar el rostro, perfumar el cuerpo y peinarse sin hacer cambios por dentro, no tiene sentido alguno, pues lo exterior es totalmente efímero, tan solo dura unas horas, mientras que lo que se lleva por dentro puede permanecer y reflejarse por más tiempo, alimentándose del efecto que logra en sí mismo y en los otros.



Las festividades de Navidad y Año Nuevo nos recuerdan la enorme posibilidad que tenemos los seres humanos de renacer, de convertirnos en seres nuevos, de evolucionar en la medida en la que lo hace nuestra mente y espíritu.



El llamado de este tiempo es a convertirnos en personas nuevas, a partir de las experiencias vividas, muchas veces transformando el dolor en aprendizaje, en el abono de esa nueva persona que deseamos ser, con más perseverancia y fuerza.



El año 2020 no ha sido fácil. Ha sido un período de grandes pruebas, de una larga lección de humildad que ojalá hayamos aprendido, de reconocer que somos frágiles y efímeros, de valorar aquello que verdaderamente importa: la huella que dejamos a nuestro paso por el mundo.



Se trata de estrenar no solamente la conciencia individual, sino también la colectiva, que nos lleve a pensar en el bien común a través de nuestras acciones.



Hacer a un lado el “dejar hacer, dejar pasar” como consigna, para asumir con responsabilidad que somos parte de lo malo que pueda estar pasando en el país, por participar de ello o simplemente por no hacer nada por cambiarlo.



Sin estrenos de conciencia no hay Navidad, como tampoco habrá un cambio de rumbo si no logramos construir entre todos una sociedad más justa e inclusiva.



¡Vale la pena estrenar! Cuando se trata de algo más que un cambio de ropa, para mejorar lo que somos y no solamente cómo nos vemos ante los ojos de los demás.



Arreglar el interior, preparar el alma, transformarnos desde adentro, eso es lo que en realidad debe ocuparnos. ¿Estamos listos para esos estrenos?