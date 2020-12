Estemos siempre alegres

En la celebración de la noche de Navidad se lee un texto de Isaías: “El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz grande; habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados”. De modo, que antes del nacimiento de Cristo, la condición común de la humanidad era la oscuridad de la muerte y el pecado, suspirando gentiles y judíos, por el advenimiento del Redentor. ¡Jesús nace para iluminarnos!

La razón de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios no es otra que el amor que Dios tiene de su criatura humana. De modo que esos hechos manifiestan el amor que nos tiene.

Eso nos permitirá ver nuestra vida, aún la enfermedad y la muerte, como un gesto de amor, y así podemos estar alegres en medio de la tribulación.

Este acto de hacerse hombre para redimirnos debe ser entendido como un profundo acto de solidaridad con la humanidad pecadora, puesto que la Navidad debe ser entendida en clave de solidaridad con el triste, con el enfermo, con el pobre. Solo así podemos celebrar la Navidad en un mundo tan convulso e injusto, así estaremos ayudando a la liberación de hombres y mujeres.

Creo que, como cristianos, dice Roberto Aguilar, nos falta una vivencia más profunda del misterio de la Navidad. La alegría propia de esta época no es obligatoria, ni nace de hechos externos como una cena especial, unos regalos extraordinarios, ni una ropa nueva, eso es secundario, la alegría navideña brota espontáneamente de nuestro corazón agradecido con Dios: el nacimiento de Cristo, Dios y hombre verdadero, abre la posibilidad del perdón de nuestras culpas. Si Dios ya nos lo dio todo en Cristo ¿qué nos puede negar?

El tiempo se va inexorablemente, de modo que esas navidades pasadas que le entristecen son solo memoria y las futuras pura expectación, de modo que la actual es la que tenemos, ¿por qué no tratar de vivirla con alegría e intensamente? Pero no con la alegría, falsa e impostada que nos puede dar el mundo, sino con la que nos da el nacimiento de nuestro Salvador que nace de dentro no de causas externas.

“Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres”