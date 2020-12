Más que agradecido

La semana pasada manifestaba mi gratitud por los amigos que he tenido la suerte de encontrar a lo largo de mi vida, por mi trabajo en educación, que le ha dado sentido a mi ejercicio profesional, y por la salud, que me ha permitido disfrutar ambas cosas. Terminaba diciendo que la familia merecía capítulo aparte, columna especial, y sobre ella es que quiero escribir ahora.

Mi agradecimiento a Dios y a la vida, parte del hecho de haber nacido y crecido en una familia numerosa. Soy el menor de siete hermanos. Viví hasta los 17 en Juticalpa. Mis padres no tenían grandes medios materiales, pero sí los suficientes como para disfrutar de cierta comodidad y sin sufrir sobresaltos.

Mi padre, que vio sus estudios universitarios interrumpidos por razones políticas, se preocupó para que sus hijos sí pudiéramos realizarlos. Mi madre, maestra de profesión, trabajó fuera de casa hasta que yo entré a la adolescencia; con lo cual, tuve mamá a tiempo completo hasta los doce años. Ahí aprendí a valorar la integridad moral, la importancia de virtudes humanas como el orden, la puntualidad, la honradez o el respeto.

También ahí entendí la importancia del sentido del humor y de no tomarme nunca las cosas a la tremenda ni dramatizar. Hasta hoy mantengo una relación de confianza y respeto con mis hermanos y nada ha hecho mella en el cariño que nos hemos profesado siempre.

Mi hogar olanchano fue la base, la inspiración, para fundar mi propia familia. La Providencia me deparó una esposa paciente, comprensiva, bien criada, con la que nos han unido no solo nuestros seis hijos sino una serie de aficiones comunes: música, lecturas, películas, visión del mundo, etc. Su presencia me infunde seguridad. Cuando está a mi lado duermo como un niño y cuando busco sus manos siempre las encuentro. A veces le digo que ha sido como mi “gallo de oro”, aquel personaje de un guion cinematográfico de Juan Rulfo: una mujer cuya sola presencia hacía que el protagonista fuera afortunado en los juegos de azar.

De modo que me ha ido tan bien en la feria que no puedo hablar mal de ella. Tanto por el hogar en el que nací y crecí, como en el que estoy dejando de ser joven y espero morir, es que soy un convencido que la familia es un bien social que nunca será suficientemente valorado. Por eso puedo decir que, tanto a mis padres, que ya no están físicamente entre nosotros, como a mi esposa y mis hijos, les estoy más que agradecido.