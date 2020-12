Un grupo de afganos hace volar sus cometas por encima del campamento insalubre de Moria, ahora destruido, para “burlarse de la muerte, la pena y la gravedad”, alentados por el jesuita Maurice Joyeux, que ha pasado seis meses de confinamiento junto con los refugiados en la isla griega de Lesbos.



El campamento de Moria, el mayor campo para refugiados de Europa, quedó totalmente arrasado por un incendio en septiembre. Miles de migrantes tuvieron que malvivir varios días a la intemperie, hasta ser reubicados.



Pero antes de la destrucción de Moria, Mortaza Behboudi, un periodista afgano refugiado en Francia, y el padre Joyeux, responsable entonces del servicio jesuita de los refugiados en Atenas, decidieron vivir el confinamiento con los “grandes olvidados” de la pandemia.



Durante más de seis meses, comparten su vida, la indignación, los problemas, la injusticia, pero sobre todo, la esperanza de vislumbrar la luz al final del túnel, como se ve en el documental “Moria, más allá del infierno”. La directora Laurence Monroe “quiso filmar a refugiados que han creado lazos, ayudando a los otros, siendo creativos y encontrando en este infierno un sentido a su vida”.



Junto a ella, codirige el documental Mortaza Behboudi, videasta afgano ahora naturalizado francés. Aunque en Grecia la población estaba desconfinada en la primavera boreal, el encierro de los migrantes de Moria se prolongó hasta seis veces desde marzo, pese a la ausencia de casos de covid-19. Pero “en medio de las dificultades (...) es importante estar atento a lo que es hermoso”, señala Maurice Joyeux en el documental, coproducido por Tita Productions y KTO.



“¿Cuántos refugiados hay en este campamento en los que nadie se ha fijado nunca?”, pregunta este sacerdote, que recorre las precarias instalaciones “al ritmo de las personas”, escuchando a los migrantes y alentándolos en sus sueños. La adolescente Elaha sueña con una escuela para los más pequeños en Moria. Querría tener libretas y bolígrafos. Y cuando el sueño se hace realidad, “los niños la llaman profesora, y esto me hace feliz”, dice.



“Hay sufrimiento, violencia, pero esto no me robará mi esperanza”, explica Maurice Joyeux a un grupo de refugiados africanos. “¿Qué es Europa? ¿No somos seres humanos?”, grita uno de ellos.



En este “lugar de tortura”, antes de que fuera devorado por las llamas, había hambre, miedo, suciedad... y miles de refugiados vivían hacinados en precarias estructuras. “De noche, orino en una botella porque tengo miedo de salir”, cuenta un migrante africano. “Cada día se derrama sangre en Moria”, dice Candie, refugiada de la República Democrática del Congo.



“Me han violado aquí en Moria”, confiesa esta médica, que tiene miedo de ser asesinada si habla. Bajo su lona, distribuye a los migrantes enfermos los pocos medicamentos que tiene, sobre todo paracetamol. “Se acabaron las guitarras, los cometas, las pizarras, las libretas. Todo quedó reducido a cenizas”.