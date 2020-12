Unas celebraciones distintas

La resistencia al cambio siempre está presente. En mayor o menor grado, de acuerdo con la propia historia personal y a la formación de cada uno, solemos aferrarnos a lo que ya conocemos, a la forma que consideramos habitual de llevar la vida.



Lo vivido con la pandemia en el año 2020 ha trastocado por completo esa zona de confort en la que nos encontrábamos. No solamente nos ha llevado a cubrirnos la nariz y la boca, sino que ha propiciado cambios sustanciales en la manera en la que nos relacionamos con otros, más allá del metro y medio de distancia de seguridad.



En esencia, hemos podido comprobar que si hay algo que debemos valorar son los derechos a la vida, a la salud y a la libertad, plasmados en acciones cotidianas y en esas decisiones que tomamos a diario.



En este contexto, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo parecen imponernos un estrés adicional.



¿Cómo celebrar con las medidas de bioseguridad? Es la gran interrogante que ronda en la cabeza de muchos.



Si hemos vivido un año de tantos cambios, es congruente pensar que no podremos tener celebraciones como antes, que debemos continuar con el distanciamiento físico para resguardar la salud y la vida propia y de los seres queridos.



Sin duda serán celebraciones atípicas para muchos, pero tal vez sea la oportunidad de darle un nuevo y más profundo sentido a los festejos acostumbrados.



El aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de estos meses no solamente por la pandemia, sino también por el paso de los dos huracanes en noviembre, debe llevarnos a valorar algo más que la fiesta en sí misma.



En estas celebraciones vamos a valorar la propia vida y a quienes tenemos; vamos a agradecer la oportunidad de haber conocido a quienes ya no están físicamente, pero que permanecen en el corazón, por todo lo que compartimos y por los recuerdos construidos.



Nuevamente vamos a depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, pero haciendo lo que nos corresponde, es decir, cuidándonos y cuidando a los que nos rodean.



La buena noticia de la existencia de las vacunas para prevenir el covid-19 es por ahora solamente eso: una buena noticia, que no nos da el permiso para bajar la guardia, sino que debe motivarnos a protegernos aún más, en el período de espera que no sabemos cuánto pueda durar.



El covid-19 nos ha enseñado el valor de la acción individual y que existen situaciones intangibles tan personales, sin los cuales no podemos tener una vida sana. Quizá sea una buena analogía para comprender el valor de la espiritualidad, que muchas veces dejamos a un lado, llenando las horas y los días con tareas, ocupándonos y probablemente olvidándonos de lo esencial.



Este tiempo nos ha mostrado el valor de una llamada, de una reunión virtual que antes ni siquiera considerábamos; nos ha demostrado que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas valiosas, que la voluntad y las intenciones que tengamos pueden determinar si son buenas o no, porque al final es el ser humano el que debe aplicar la ética, no como algo lejano, sino como la práctica de valores en las decisiones de todos los días.



Estamos próximos a vivir esas celebraciones de forma distinta, hagamos que esa experiencia novedosa sea después un buen recuerdo del que no quede nada que lamentar. Hagamos conciencia, hablemos con los niños y los jóvenes especialmente, estamos a tiempo de actuar distinto, siendo consistentes con lo que hemos vivido, para obtener buenos resultados.



¿Comenzamos hoy?