Coyuntura del banano

La oportunidad que dio el banano a inicios del siglo XX es que estaba a la punta de las revoluciones tecnológicas de la época.



El saneamiento a través del drenaje de pantanos y el conocimiento del efecto de los mosquitos en la transmisión de enfermedades tropicales permitieron el desarrollo del valle de Sula y otros territorios en nuestra costa norte.



El desarrollo del ferrocarril y el abaratamiento de la navegación en vapor permitieron que la inversión fuera rentable. Por último, la migración interna que acompañó el proceso de la llegada de capitales y personas del exterior permitió dar pujanza al crecimiento.



Mucha de la memoria histórica de este cultivo lo define como enclave, es decir, que no se integró a la economía y sociedad nacional, quedando como un injerto exógeno. Igualmente, se le atribuye motivos de codicia y falta de escrúpulos a los que desarrollaron esta actividad.



Correctamente se recuerdan las gestas de reivindicación de los trabajadores, correctivos necesarios ante un capitalismo elemental. Sin embargo, el enfoque en las deficiencias limita el estudio de los logros y de las lecciones que nos deja. El problema no es que vinieron, sino que fueron muy pocos, no se quedaron y no aprendimos a sustituirlos nosotros.



Si la inversión bananera se hubiera diversificado, atrayendo más capital del exterior y reinvirtiendo utilidades, hubiese sido posible que este motor hubiese continuado creciendo.



En primer lugar, hay que aceptar que la Gran Depresión, que se inició en 1929 y continuó hasta entrada la década de 1930, y la Segunda Guerra Mundial (1939-45) crearon una severa disminución en las oportunidades de continuar atrayendo este tipo de inversión externa. En su ausencia, atraer y retener inmigrantes hubiese sido una opción.