“Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa”, Lao Tse. Analicemos la palabra “tarde” se aplica cuando no llegamos a la hora indicada; en el ciclo vital de una persona la palabra “tarde” no existe, no se puede aplicar; siempre hay un buen impulso para empezar de nuevo y luchar. Hay momentos en la vida que nos enfrentamos a pérdidas contundentes, seres queridos, esto demanda siempre el límite de una decisión. Hemos pasado recientemente los golpes del fenómeno de la naturaleza: dos huracanes y sumado a eso la incertidumbre de esta pandemia, la cual ha cobrado miles de vidas a nivel mundial; por si fuera poco los miedos y temores del futuro, necesitamos coraje para admitir que muchas veces fracasamos y valor para entender que ningún fracaso es definitivo.

No podemos resignarnos y quedar atrapados en una lenta infelicidad; no vamos a tenerle miedo al miedo, es el tiempo de levantarnos y dejar las inseguridades, es posible que se esté viviendo momentos complicados personales, laborales, familiares, afectivos. Todos llevamos un David dentro y un Goliat, aunque David no era un santo, pero tampoco fue un monstruo, podía hacer la guerra en un segundo y escribir la poesía con la misma facilidad, nos sorprenden sus pecados, pero también sus victorias. Aprendamos cada día, David estaba a tres generaciones de una mujer virtuosa llamada Ruth, pero a cuatro generaciones de una trabajadora del sexo llamada Rahab, Dios no consulta tu pasado para bendecir tu futuro; en momentos duros, David nunca dejó a Dios y Dios nunca dejó a David. Nunca confíe en líderes que dicen no haber cometido ningún error; confié siempre en aquellos que admiten lo que es y encuentran la gracia para seguir adelante. David pecó y se arrepintió. “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” Efesios 5:16 RVR60. Nunca es tarde para aprender.